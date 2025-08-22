テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２２日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

この日は「絶対ダマされないぞ！緊急！特殊詐欺ＳＰ」。複雑化する特殊詐欺の現状に迫った。

クイズコーナーでイケメン韓国人男性によるロマンス詐欺の手口にまつわる問題が出題されると、一茂は「指輪を差し出す動画を添付」と回答。高橋は不正解とジャッジした直後に、良純の「指輪を買いに行った動画を添付」という回答を正解にした。

一茂は「ちょっと待ってよ！それは変だよ！指輪を渡す所と買いに行く動画が違うってさ！俺、帰るよ！俺は帰るからな！」と高嶋と高橋の制止を振り切って収録中のスタジオを退出した。

高橋は「帰ったで…」と絶句。良純は「季節の変わり目だからしょうがない…」と笑った。

一茂は、しばしの収録中断を挟んだスタジオに戻り「モニターみてたの。２人（良純、高嶋）がずっと黙って待ってるのよ。俺のことを待ってるんだと思って。申し訳なくて」と苦笑。一茂の帰りに安堵した高橋は目を潤ませながら「うれしいです。おかえり…」と優しく迎えて笑わせていた。