¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Ê¡»³²í¼£¤¬½Ð¤¿¤«¡×¸ÅºäÂçËâ²¦¤¬¥Õ¥¸ÌäÂê¤ËÀä¶ç¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤â¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¡×¤È·ÁÍÆ
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢À¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë½é¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¡¦Ê¡»³²í¼£¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎàÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹çáÌäÂê¤ËÊª¿½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤ÏÊ¡»³¤Î°¦¾Î¤«¤é¡Ö¥Þ¥·¥ã²ñ¡×¤ÈÈô¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¸¸µ´´Éô¤¬¼çºÅ¡££²£°£°£µ¡Á£±£¹Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬£±£¹¿Í»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸Åºä¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¡»³¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö²¼¥Í¥¿¡×¤¬ÂåÌ¾»ì¡£¥á¡¼¥ó£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤¬²¼¥Í¥¿¤ÇÃ¡¤«¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¸Åºä¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢·ë¹½Ê¬¤±¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢Ê¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤òÎóµó¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤¤Ã¤ÈÃæµï¡ÊÀµ¹¡Ë¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¤È¡¢ÀË½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ÎÌäÂê¡£¥×¥é¥¹¡Ê¥Õ¥¸¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤ººÛÈ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ê»ÊË¡Åª¤Ë¡ËÍºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¡ÊÊ¬¤±¤¿¡Ë¾å¤Ç¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï²¼¥Í¥¿¤ò¸À¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤À¤Ã¤¿¡Ê°ìÉô½÷»Ò¥¢¥Ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤¿¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸Åºä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¥¶¥Ã¥¯¥ê°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Á´Éôºá¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤³¤ó¤Êºá¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ä¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ºá¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÉ÷Ä¬¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨Ê¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡Ö¡Ø¤È¤¦¤È¤¦Ê¡»³²í¼£¤¬½Ð¤¿¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤Þ¤¡¤Í¤§¡Ä¡×¤È¸Åºä¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âÍË£Í£Ã¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Ï¡¢Ê¡»³¤ò¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹Åª¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÎã¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸¢ÎÏ»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢À®¸ù¤·¤¿¿Í¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¿Í¤ò¡¢°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹¥²¡¼¥à¡Ä¡×
¡¡¥Ô¥³ÂÀÏº¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ö£Ð£Ð£Á£Ð¡×¤òÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ð¥º¤é¤»¤ë£±£¶Ç¯¤Þ¤Ç¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¸Åºä¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¤°¤é¤¤¡¢¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£¤¿¤Þ¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òËÍ¡ØÉÔÎÑ¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤ËÈ©¤ò¿¨¤é¤»¤ë¡¢´é¤â¸«¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ïà¥´¥¸¥àá½é½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ã¤Æº£¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£