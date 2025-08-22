JRÅìÆüËÜ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæÎ¢¤òÁ´ÎÏ¼èºà¡ª·ã¥ì¥¢±ÇÁüËþºÜ¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢8·î24Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬¤«¤éÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤òÅ°Äì¼èºà¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÁ´ÎÏ¼èºà¡ªJR¤Î¥¦¥éÂ¦¡Á¹ñÅ´ºÇ¸å¤Î¼ÖÎ¾¤«¤é¿·½É±Ø¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Þ¤Ç·ã¥ì¥¢㊙︎±ÇÁüÂç¸ø³«SP¡Á¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤ËÃæÀî²È ÎéÆó¤ò·Þ¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢»ÔÀî¼ÓÜ¿¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼ ¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤È¶¦¤ËÂ¾¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤JR¤Î¥¦¥éÂ¦¤òÂç¸ø³«¡£
µðÂç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ö¿·½É±Ø¡×¤Î¥¦¥éÂ¦
À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ëÄ¶µðÂç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¦¿·½É±Ø¡£¤½¤Î¿·½É±Ø¤Î¥¦¥éÂ¦¤ËÌ©Ãå¡£JR¤À¤±¤Ç1Æü¤ËÌó2150ËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î±¿¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë»ÊÎáÅã¡Ö¿®¹æ½ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÜÀß¤ä10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¼«Æ°²þ»¥µ¡¸ò´¹¡¢¤µ¤é¤ËÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀþÏ©¤ÎÂçÁÝ½ü¡¢¿·½É±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë±¿Å¾»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¦¥éÂ¦¤Ê¤É24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÆ¯¤¯¿·½É±Ø¤òÁ´ÎÏ¼èºà¡£
¡üÅìµþÁí¹ç»ØÎá¼¼
Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë1ÅÔ7¸©¡¢ÀþÏ©¤ÎÁí±äÄ¹Ìó1300Ò¡¢1ÆüÌó8000ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô½ð¡£¾ì½ê¤âÈó¸ø³«¤Çº£¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âËØ¤É¼èºà¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤JRÅìÆüËÜ¤ÎÃæ¿õÉô½ð¡£Ä«¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ä½µËö¤ÎÌë¤Ê¤É¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¡¢Ãæ±ûÀþ¤Ê¤É¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±äÂÐ±þ¤ä¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¶ÛÇ÷¤Î»Å»ö¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÀ¤³¦°ì°ÂÁ´¤Ê¿·´´Àþ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë
¿·´´Àþ¤Î±¿Å¾»Î¤Î»Å»ö¤ËÆ±¹Ô¡£¼ÂºÝ¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾Âæ¤Ë¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËALFA-X¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå¿·´´Àþ¤Î³«È¯¤Î¥¦¥éÂ¦¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¥Æ¥ì¥Ó½é¤È¤Ê¤ë»þÂ®360km¤ÎÀ¤³¦¤ò¼èºà¡£¡Ö¿·´´Àþ¶µ°é¡¦·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤Î¶µ°é¤ä·±Îý¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ë¤âÀøÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Äº£Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¡Ö¿²ÂæÆÃµÞ¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×½©ÅÄ¹Ô¤ºÇ¸å¤Î¿²ÂæÎó¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î±¿¹Ô¤ËÆ±¾è¼èºà¡¢ºÇ¸å¤Î¹ñÅ´ÆÃµÞ·¿¼ÖÎ¾¡Ö185·Ï¡×¤ÎÇÑ¼Ö²óÁ÷¤äÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤òºî¤ë¹©¾ì¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£¤½¤·¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¼Ò°÷¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤¿¡Ö²Æ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤Îó¼Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÃæÀî²È ÎéÆó
JRÅìÆüËÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎVTR¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¤¸¤Ã¤¯¤ê³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤±ÇÁü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥ë¥Ã¤È¤¯¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÆîÅÄ¤¯¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹æµã¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÁÒÍ¥»Ò
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢Å´Æ»¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤ÆÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ªÆÃ¤Ë¡Ö¥µ¥Õ¥£¡¼¥ëÍÙ¤ê»Ò¡×¤Î¸Ä¼¼¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Îó¼Ö¤òÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÎ¹¤Î°ìÉô¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»ÔÀî¼ÓÜ¿
JRÅìÆüËÜ¤ÎÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Î¢Â¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤ÆÄº¤±¤Æ¡¢Âç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡ªÁí¹ç»ØÎá¼¼¤ÎÎ×¾ì´¶¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¿·½É±Ø¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ó¤Ê¥â¥Î¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÈëÌ©¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÛºÀ¯´²¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
ºÇ¤â¿È¶á¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ëJR¤Î¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¦¥éÂ¦¤ò¼èºà¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¦¥Í¥¿¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é¤Î¡Ö¸½Ìò¼Ò°÷200¿Í¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö²Æ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤Îó¼Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤«¤é¡¢¿·½É±Ø¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢ºÇ¸å¤Î¹ñÅ´ÆÃµÞ·¿¼ÖÎ¾¡Ö185·Ï¡×¤ÎÇÑ¼Ö²óÁ÷¤È¤¤¤¦¿¼¤á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Å´Æ»¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡ÖÁ´ÎÏ¼èºà¡ªJR¤Î¥¦¥éÂ¦¡Á¹ñÅ´ºÇ¸å¤Î¼ÖÎ¾¤«¤é¿·½É±Ø¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Þ¤Ç·ã¥ì¥¢㊙︎±ÇÁüÂç¸ø³«SP¡Á¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á8»þ50Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡ÖTVer¡×¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¡úTVer¤Ç¤ÏÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!¡ú
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û ¡ãMC¡äÃæÀî²È ÎéÆó ¡ã¥²¥¹¥È¡ä¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢»ÔÀî¼ÓÜ¿ ¡ã¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ä¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û @JRzenryoku_tv
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡Û Ⓒ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ