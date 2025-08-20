台湾高速鉄道 新型車両の形式名は「N700ST」に 塗装デザインも公開
（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は20日、日本から導入予定の新型車両の形式名を「N700ST」とすると発表した。第1編成は早ければ今年年末にも塗装作業に入る見込み。明るいホワイトを基調に、オレンジとブラックのラインが伸びる塗装デザインも公開した。
高鉄は、N700STの「T」は台湾を意味し、塗装は700Tの精神を受け継ぎ、ブランドイメージの統一と継続を図ると説明。車両は東海道新幹線のN700Sをベースにしつつ、高鉄のニーズやイメージに合わせて塗装や車内設備、機能を調整したとしている。
車内にはフルカラーLCD（液晶ディスプレー）や駅への到着を光で知らせる装置、2段式荷物収納スペースを設置。全席にコンセントを備える他、騒音や振動を抑えて快適なサービスを提供するとしている。授乳室には洗面台やベビーチェアを新設する。車いす用スペースは1編成当たり現在の4席から6席に増やし、固定装置も備える。
第1編成は現在製造中で、2026年8月にも台湾に搬入され、試験を行った上で27年下半期に営業運転に投入される予定。計画されている12編成全てが運用されれば、ピーク時の輸送力は約25％増強できるとしている。
新型車両の導入に先立ち、高鉄では車両基地や検査施設の拡張、台北駅に設置しているホームドアの改修、職員訓練などを進めているとしている。
（余暁涵／編集：齊藤啓介）
