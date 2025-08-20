【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年8月25日〜8月31日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2025年8月25日〜8月31日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2025年8月18日〜8月24日｜総合運＆恋愛運TOP３

『動かないといけないことがあるでしょう』


｜総合運｜　★★☆☆☆


放置していてはいけないことが沢山あるようです。向き合うことも大変ですが、なりふり構わずに行動を取っていくしかないでしょう。仕事や公の場では誰かのペースに巻き込まれないようにしていきます。何かの進展や展開の時に、自分が動けるように身軽にしておくでしょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


相手へのアプローチの仕方を変えていきます。自分の良い所を見せようとすると裏目に出てしまうので、逆に謙虚さやダメな感じを見せていくでしょう。シングルの方は、短気になりがちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことを疑わず素直になることが増えます。

｜時期｜


8月30日　自分のペースを貫く　／　8月31日　自分を保てない

｜ラッキーアイテム｜


駄菓子

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞