LE SSERAFIM カズハのイメチェンが話題！ “ミディアムヘア”の新ビジュアルに「最強」「真似したくなる」と反響
韓国発のガールグループLE SSERAFIMのKAZUHA（カズハ）が、8月19日（火）に自身のInstagramを更新。ミディアムヘアにイメージチェンジした新ビジュアルを公開した。
【写真】美しいウエストが魅力を格上げ “ミディアムヘア”にイメチェンしたカズハの別カット
■肩までバッサリ
この日投稿されたのは、自身のソロカットを含む11枚の写真。カズハといえば、2022年のデビュー当時より見せてきた腰ほどまで長い髪が印象的だったが、今回は肩まで髪をバッサリカットしたミディアムヘアの姿を披露し話題を集めた。
モノクロ加工されたカズハのソロカットには、美しいウエストがチラリと見えるクロップド丈のタンクトップにパーカーとデニムを合わせたコーディネートをまとう彼女が鏡越しに自撮り撮影を行う様子が写し出されており、カズハの新鮮なビジュアルにSNSには「ミディアムも似合いすぎて無理可愛い」「ロングのイメージが強いけど短めの髪型も最強なんだが」「真似したくなる」といった声が集まっている。
LE SSERAFIMは、11月18日（火）と11月19日（水）の2日間にわたりグループ初となる東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」を開催予定。同公演でカズハはミディアムヘアを活かしたヘアスタイルを見せてくれるのかもファンにとって注目ポイントではないだろうか。
引用：「KAZUHA」Instagram（@zuhazana）
