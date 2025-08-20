U-15ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤êË½¤ì¤Æ¤¤Æ¡×¡¡2010Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î20¿Í¤ËÃíÌÜ¡ÖÆÉ¤á¤ëÌ¾Á°¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×
U-15ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼20¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬8·î18Æü¡¢23Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤Ç¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ëU-15ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡U-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖThe Gary Speed Tournament¡×¤Ë»²²Ã¡£Âè1Àï¤ÇU-15¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Âè2Àï¤ÇU-15ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢Âè3Àï¤ÇU-15¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÏÊ¿ÅÄÎé¼¡»á¤¬Ì³¤á¡¢20¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¡£Á´°÷¤¬2010Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤ò¤·¤¿¾ë¾´Æó»á¤òÉã¤Ë»ý¤ÄFW¾ë½¨¿Í¡ÊFCÅìµþU-18¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆFCÅìµþ¤Ç³èÌö¤ò¤·¤¿³á»³ÍÛÊ¿»á¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëMF³á»³Ï¡æÆ¡ÊFCÅìµþU-18¡Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10ÈÖ¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-18¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWÈ¬¿§È»¿Í¤¬ÇØÉé¤¦¡£GK¤Î»³²¼À²ÂÀÏº¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í°ËÃ°U-15¡Ë¤Ï15ºÐ¤Ê¤¬¤é¿ÈÄ¹187cm¤Èº£¸å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤äÆÉ¤á¤ëÌ¾Á°¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö·§ËÜ¤«¤é2Ì¾¤â¡×¡ÖÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Â¸ºß¡×¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤êË½¤ì¤ÆÍè¤Æ¡×¡Ö·§ËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ïºà¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë