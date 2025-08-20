「この本のおかげで出世できた」「チームのパフォーマンスが上がった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。今回は、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方を指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

一見「責任感がある」ように見えて

「自分がやったほうが早い」

「まだ任せられるレベルじゃない」

そう言って仕事を抱え込む上司は、責任感が強く、優秀に見えることがあります。

しかし実態は、チーム全体の崩壊を引き起こす火種になるのです。

上司がすべてを背負うことで、表面的には業務が回っているように見えますが、その構造はきわめて脆く、持続性に欠けています。

「部下が成長しない構造」をつくっている

最大の問題は、部下が学ぶ機会を奪っていることです。

上司が全部やってしまえば、部下は「任されない＝信頼されていない」と感じ、次第に主体性を失っていきます。

また、任されなければスキルも蓄積せず、「結局、上司に聞かないと進まない」という悪循環に陥ります。

チームが「待ち」の体質になる

仕事を抱え込む上司のもとでは、チーム全体が受け身になります。

自分から提案せず、指示を待つ。

状況判断をせず、エスカレーションだけする。

こうして、自走できない組織が出来上がってしまいます。

最終的には、上司が過労で崩れ、業務が麻痺するという最悪のシナリオになります。

「教える時間がない」こと自体が問題

任せられない理由として、「教える時間がない」と語る上司も多いですが、

それは逆に言えば、教える時間を作るという意志を欠如しているとも言えます。

教える時間を投資できなければ、結局ずっと自分が忙しくなり続けるだけです。

つまり、「抱え込む上司」は、自分で忙しさを再生産している存在なのです。

仮面をかぶって、任せる努力を

任せることは怖さが伴います。

失敗されるリスク、余計な手間、時間のロス。

そうした不安から、仕事を手放せない気持ちは理解できます。

だからこそ、リーダーは仮面をかぶって、手放す努力をする必要があるのです。

「任せる力」は、短期的な効率よりも、長期的な成長を選ぶ覚悟です。

仮面をかぶり、不安を押し殺して、任せましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）