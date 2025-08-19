「ウマ娘 プリティーダービー」キャンペーンがローソンにて本日8月19日より開催ミニアクスタ付きの「きのこの山」&「たけのこの里」も登場
ローソンは、Cygamesの育成シミュレーション「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボキャンペーンを本日8月19日7時より開催する。
今回のキャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でクリアファイルがもらえる企画が実施される。他にもオリジナルパッケージの「きのこの山」および「たけのこの里」や、キャラクターのアクリルスタンドが販売される。
先着・数量限定でオリジナルクリアファイルがもらえる！
キャンペーン期間：8月19日7時～9月1日（または景品がなくなり次第終了）
期間中、対象の菓子を3点購入すれば、オリジナルクリアファイル1枚がもらえる。なお1人1店舗の買物につき、各種1枚、計5枚まで。
※画像はイメージ。
※サイズ：A4
※素材：PP（再生PPを含む）
オリジナルパッケージの「きのこの山」&「たけのこの里」が登場
・8月19日～順次発売
オリジナルパッケージの「きのこの山」および「たけのこの里」が8月19日より順次発売される。
「明治『ウマ娘 プリティーダービー』きのこの山」
ローソン標準価格：858円
「明治『ウマ娘 プリティーダービー』たけのこの里」
ローソン標準価格：858円
「明治『ウマ娘 プリティーダービー』きのこの山 いちご&ショコラ」
ローソン標準価格：858円
「明治『ウマ娘 プリティーダービー』たけのこの里 いちご&ショコラ」
ローソン標準価格：858円
※オリジナルミニアクリルスタンド サイズ：約30×40mm
※素材：アクリル
※全2種のうちいずれか1個が入っている。
※画像はイメージ。
※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日などは変更になる場合がある。
※オリジナルミニアクリルスタンドはランダムとなっており、絵柄は選べない。
数量限定！ 店頭にてキャラクターたちのアクリルスタンド販売
・8月19日～順次発売
アクリルスタンド（全4種）/書籍棚にて販売
※サイズ：本体 約65×125mm内、台座 約65×65mm内
※素材：アクリル
(C) Cygames, Inc.