アドウェイズ<2489.T>が反発している。この日、子会社ＶＡＮｓｏが、７月に人材支援事業を開始するのに伴い、中途採用に特化したＡＩエージェントサービス「採用きまるくん」を展開するＢｅｔａＭｉｎｄ（東京都渋谷区）と業務提携契約を締結したと発表しており、材料視されている。



今回の提携により、ＶＡＮｓｏは「採用きまるくん」を導入したダイレクトリクルーティング支援事業を展開し、企業がより的確かつスピーディーに最適な人材と出会える環境の構築を支援する。具体的には、従来の一律的な求人掲載やスカウトメールでは対応しきれなかった「精度の高い候補者発掘」という課題に対し、ＶＡＮｓｏ専属のＡＩエージェントを構築することで、求人票の内容からマッチ度の高い候補者を抽出しリストアップを自動化するという。



出所：MINKABU PRESS