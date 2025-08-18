この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【見た目は機械式時計】ダイヤルで操作できるかっこいいスマートウォッチ「 Galaxy Watch8 Classic」をレビューします――IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、話題の最新スマートウォッチ「Galaxy Watch8 Classic 46mm」モデルについてその魅力を語った。



戸田さんは開口一番、「画面がめちゃくちゃ綺麗で、僕がですね、もう感動した表示がありまして」と、その美麗なディスプレイに衝撃を受けたことを明かした。操作方法やパッケージ内容、ベゼル回転のユニークなインターフェース、そしてステンレススチールによる高級感あふれる筐体など、実際に手にしながら細かくレビュー。「金属の質感の良さあると思います」「塊っていう感じ。金属の質感の良さある」と質感も高く評価した。



画面輝度は最大3000ニットに対応し、「アナログのウォッチ風の画面にしても、なんか画面が綺麗なんで、本当にハリっぽいんですよ」とアナログ派にも刺さるデザイン性を強調。各種操作性や健康管理データの幅広い取得機能も確認したが、「睡眠データを測ろうと思ったんですが、ごめんなさい。僕はこれが手についていると寝苦しかったです」とリアルな使用感も正直に伝えている。



また、「やっぱり時計としての魅力、装飾品としての魅力もかなりあるかなと」と述べ、単なるガジェットを超えた“時計らしさ”や高級感がこの機種の大きなポイントであることを指摘。一方で、「使う機能って人によってね、違いますけれど…できることってあんまり変わらなくなってきてる」と最近のスマートウォッチ市場の成熟についても鋭く分析した。



最後に「今回も動画を見ていただいてありがとうございました」と締めながら、「デザインとサイズと質感がなかなかいいなと思いました」「アップルウォッチよりもアナログチックな感じが好きな方にはおすすめ」と語った戸田さん。気になる採点は67点とし、「僕もはやスマートウォッチで睡眠データ測るのは個人的にはちょっと厳しい」と本音も交えた絶妙なレビューとなった。