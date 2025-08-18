³ùÁÒ¤Î¡ÖÇÐ¶ç¥Ý¥¹¥È¡×¤¬ÍøÍÑ¶Ø»ß¤Ë¡¡Ä¥¤ê»æ¤¬ÌÀ¤«¤¹àÍýÍ³á¤Ë¡Ö¤è¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÎÀ¼
¤È¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¡×¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡ÛÍøÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐ¶ç¥Ý¥¹¥È
2025Ç¯8·î10Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹õ´äÆÁ¾¡Ê¡÷vortex_kuroiwa¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãã¿§¤¤¥Ý¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¡£
ÀµÌÌ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Ä¥¤ê»æ¤Ï¡¢¡ÖÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢Åê¶ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅê¶çÈ¢¤ÎÃæ¤ÇÄ»¤¬Áã¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦Ã¢¤·½ñ¤¤â¤¢¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÇÐ¶ç¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä»¤¬Êë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¹õ´ä¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢3600·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê8·î14ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¡Ö¤è¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×
¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿Ä»¤µ¤ó¤ÏÌÄ¤À¼¤¬¸Þ¼·¸Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç°ì¶ç±Ó¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÅê¶çÈ¢¤Ë¤Æ¶ç²ñ¤ò³«¤¯±í¤«¤Ê¡×
¡Ö¿÷Ä»¤Î¡¡ÍÉä×¤Î²Î¤ä¡¡È¯¶ç¤«¤Ê¡×
¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥ê¥×¥é¥¤¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢X¾å¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¶ç²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
£Ê¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¹õ´äÆÁ¾¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Ä»¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º...
¹õ´äÆÁ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐ¶ç½¸ÃÄ¡Ö¤¤¤Ä¤ÁÈ¡×¤ä¡Ö³¹¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿·±Ô¤ÎÇÐ¿Í¤À¡£
8·î11Æü¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÆâ¤Î¤ª»û¤òÊâ¤¤¤Æ¶ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ùÁÒ»Ô¤Ï¹âÉÍµõ»Ò¤È¤½¤ÎÌ¼¤ÎÀ±ÌîÎ©»Ò»á¤¬Êë¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¶ç¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇÐ¶ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÇÐ¶ç¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¡ÖÅê¶ç¥Ý¥¹¥È¡×¤¬»ÔÆâ20¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ´ä¤µ¤ó¤â¤Ç¤¤¿ÇÐ¶ç¤ò¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤ËÅê¹Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬......¡£
¡ÖÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ»¤ÎÁã¤¬!¡¡¤È¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢Ä»¤µ¤ó¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÇÐ¶ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¶»¤Ë¤½¤Ã¤È¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹õ´äÆÁ¾¤µ¤ó¡Ë
¹õ´ä¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤ª»û¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÅê¶çÈ¢¤ÎÃæ¤ËÄ»¤ÎÁã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª»û¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÅ½¤ê»æ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½»¿¦¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åê¶ç¥Ý¥¹¥È¤ÎÀßÃÖ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ùÁÒÇÐ¶ç¡õ¥Ï¥¤¥¯¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤âÏ¢Íí¤·¡¢Î»²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤ª»û¤ÎÌ¾Á°¤òµ»ö¤Ë½ñ¤¯µö²Ä¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ä»¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤ÏÈëÌ©¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
³ùÁÒ¤Ç¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ï¡¢Â¾¤ÎÅê¶çÈ¢¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤É¤¦¤¾¡£