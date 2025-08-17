『サザエさん』、次回予告に反響「スマホないのに…」「時代バグってるやつじゃん」 “万博スペシャル”1970年の再放送も
フジテレビ系の国民的アニメ『サザエさん』が17日に放送された。その次回予告にネットでは反響が寄せられた。
【画像】見たことない！髪下ろしたロングヘア姿のサザエさん
次回24日放送回は「祝！万博開催スペシャル」と題して「サザエ万博へ行く」「サザエ再び万博へ行く」の2本を届ける。「サザエ万博へ行く」は1970年6月14日回の再放送。サザエさん一家は、太陽の塔の前で張り切って写真を撮ったり、外国人観光客が多く、英語のコミュニケーションに四苦八苦したりする。
そして、「サザエ再び万博へ行く」は大阪・関西万博にサザエさんたちが訪れるというストーリー。大屋根リングの大きさに圧倒され、パビリオンや六甲山の景色を堪能する一家。カツオの希望で、訪れた日本館では、展示されている火星の石に、どうしてこの隕石が火星から来たと分かったのだろうかと不思議に思う。
次回予告が放送されると、ネットでは「サザエさん達来週万博行くっていうけど、スマホないのにどーやって入場するのかな？」「来週のサザエさん1970年の万博回とか熱い」「サザエさん万博行く時電子チケットはどうするので？パビリオン予約はしない体で行くのかな…」「時代バグってるやつじゃん」といった驚きの声が寄せられた。
