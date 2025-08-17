ブロガーの「しろめちゃん」さんの漫画「交友関係」（全2話）がインスタグラムで合計500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

学校の懇談会で、娘の担任の先生から「発言が少なく、おとなしい」「友達と広く関われるようになってほしい」と言われた母。しかし、そのことに疑問を感じて…という内容で、読者からは「みんな違って、みんないい！」「友達は無理して作るものではないですよね」などの声が上がっています。

娘の“得意”を大切に育てたい

しろめちゃんさんは、インスタグラムやブログ「しろめちゃんのあるある絵日記」などで漫画を発表しています。しろめちゃんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「交友関係」を描いたきっかけを教えてください。

しろめちゃんさん「娘は現在小学4年で、1年のときから先生が4回変わっていますが、懇談会で先生たちが娘に求めることは決まって『クラスメートと広く付き合えるように』ということです。娘は気の合う特定の友達とだけ関わりがちなので…。ただ、友達が多いのもいいことですが、『少ないとよくないの？』『交友関係って努力して広げるものなの？』と疑問に感じ、今回漫画にしました」

Q.娘さんに対する先生からの指摘を受けたとき、どのように感じましたか。

しろめちゃんさん「教育現場には、『子どもはこうあるべき！』という理想像が存在するのかな、と思いました。娘は物静かで消極的な点を懸念される反面、真面目で落ち着きのある生活態度は評価されます。長所と短所は表裏一体。先生の指摘こそが娘らしさで、素晴らしい長所だと思っています」

Q.その後、娘さんの交友関係に変化はありましたか。

しろめちゃんさん「何も変わらず、マイペースです。学校では時々クラス全員参加の外遊びがあり、集団が苦手な娘はその時間がおっくうだそうです。どうしても無理な場合は、先生に理由を告げて見学することを覚えましたね」

Q.娘さんには今後、どのような子に成長していってほしいですか。

しろめちゃんさん「極論は、娘が楽しく生きられたら十分なので、多くは期待しないよう気を付けています。娘はイラストを描くのが上手なので、得意な分野で才能を伸ばしてほしいです」

Q.漫画「交友関係」について、どのようなコメントが寄せられましたか。

しろめちゃんさん「『友達が多い＝よいこと、友達が少ない＝よくないこと、みたいなところありますよね』『一人一人、みんな違っていい』『自分のペースで健やかに成長するのを願っています』などのコメントをいただきました」