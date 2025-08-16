この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラーで作家のRyotaさんが、「【気にしすぎ卒業】他人の意見を上手に手放す方法とは？嫌味や過干渉に振り回されない考え方を解説します」と題した動画を公開した。動画では、Ryotaさん自身が運営する「ココマガジン」に寄せられた「人の言葉を気にしないようにしたいが、気にすればするほど気になってしまう」という悩みに丁寧に答えている。

Ryotaさんは冒頭、「人からの評価に怯えている時、他者評価の割合が高くなりやすい」と語り、その根本には「幼少期の愛情不足や自己肯定感の低さが隠れていることもある」と指摘。「全員から愛されたい、認められたいという欲求が強いと、たとえどこの誰か分からない人からでも一言がグサッと刺さってしまう」と共感を寄せた。

では、どうすれば気になる他人の言葉を自然に手放せるのか。Ryotaさんは「他人から急に評価されたところで、自分は何も変わっていない。その人の評価で自分の人生や価値が変わるわけではない」と自覚することの重要性を説く。また「服装や働き方など、人によって意見は分かれるもの。受け取るべきは『あなたはそう思うのね』と割り切る姿勢」と、適度な距離感を持つことの大切さをアドバイスした。

特に寝る前に他人の言葉を思い出してしまう人が多いが、Ryotaさんは「寝る前は記憶が定着しやすいので、あえてポジティブなことを思い出す時間にして、良いこと3つ日記をつけてみて」と“習慣のリニューアル”を推奨する。「嫌なこと1つに対し、良かったこと10個を見返すことでバランスが取れる。反省よりも、自己肯定感の定着に集中してほしい」とアドバイスした。

また、「人の発言が気になった時にやってはいけない行動」として、“安心のためにすぐ相手に確認したり返信を催促する”ことの危険性にも言及。「自分の不安をぶつけるのではなく、身近な人に話す・愚痴るなどして外に発散することで、当事者との関係を悪化させない」と、安心感の“正しい獲得法”を紹介した。

切り替えが苦手な人向けには「リズム運動や日光浴で神経伝達物質セロトニンを活性化させる、ボイスメモに自分の思いを5分間話すなど、脳の働きを切り替える具体策」を伝授。自分の意見を持つ習慣と「一人でいる時間で、他人の評価がなくても自分は大丈夫」と気づくことが、本質的な自立と自己肯定に繋がるとまとめた。

最後にRyotaさんは、「他人の評価や意見に縛られなくても、あなたは何も変わらない。自分の意見を心の中で唱えることから始めてみて」と呼びかけ、動画を締めくくった。ココヨワチャンネルでは今後も、人間関係やメンタルヘルスのアドバイスを継続配信予定。

