¸¤¤Î¥È¥ê¥Þー¤ä½Ã°å»Õ¤ÎÇ¯¼ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¡©¼ç¤Ê»Å»öÆâÍÆ¤«¤éÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤Þ¤Ç²òÀâ
¥È¥ê¥Þー¤ä½Ã°å»Õ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡©
1.¥È¥ê¥Þー¤ÎÇ¯¼ý
¥È¥ê¥Þー¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÊ¿¶Ñ300Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤Ï¤¢¤ê¡¢¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÅÔ²ñ¤Ê¤é¥Ú¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬Çä¤ê¾å¤²¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥Þー¤Ë¤Ï¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¥µ¥í¥ó¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¢Âç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤Î¥µ¥í¥ó¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¢³«¶È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£³«¶È¤¹¤ë¤ÈÀßÈ÷ÈñÍÑ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¼«Ê¬¤ÎµëÍ¿¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
2.½Ã°å»Õ¤ÎÇ¯¼ý
½Ã°å»Õ¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÊ¿¶Ñ680Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ä·Ð¸³Ç¯¿ô¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¹¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯¾®Æ°Êª½Ã°å»Õ¤Ï380～500Ëü±ß¡¢²ÈÃÜ¤ò°·¤¦»º¶È½Ã°å»Õ¤Ï400～480Ëü±ß¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷½Ã°å»Õ¤Ï510Ëü±ß¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷½Ã°å»Õ¤Ï590Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
20Âå¤Ç¤Ï400Ëü±ß¡¢30Âå¤Ç¤Ï480Ëü±ß¡¢40Âå¤Ç¤Ï500Ëü±ß¡¢50Âå¤Ç¤Ï530Ëü±ß¤Ç¤¹¡£30Âå¤«¤é½÷À¤è¤êÃËÀ¤ÎÊý¤¬Ç¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿³«¶È¤äÅ¾¿¦¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£³«¶È¤·¤Æ1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¤ä¿©ÉÊ¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ê¤É½Ã°å»Õ¤Î»Å»ö¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤ÇÇ¯¼ý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥Þー¤ä½Ã°å»Õ¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ï¡©
¥È¥ê¥Þー¤Î»Å»öÆâÍÆ
¥È¥ê¥Þー¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤äÌÓ¤Î¥«¥Ã¥È¡¢ÄÞÀÚ¤ê¤ä¼ªÁÝ½ü¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬¼ç¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¶ÐÌ³Àè¤Î¥µ¥í¥ó¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ú¥Ã¥È¤Î»¶Êâ¤ä¿©»ö´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤é¤·¤Ä¤±¤ä·ò¹¯¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤¿¸¤¤äÇ¤¬Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ç¼ê¹Ó¤ì¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È´¤±ÌÓ¤äÇÓÝõÊª¤Ê¤É±ø¤¤¤â¤Î¤ò¿¨¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÍÂ¤«¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ÏÄ¹ÌÓ¼ï¤äÂç·¿¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤Ë¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¸¤¼ï¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÆâ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¤âÂÎÎÏ¤âÍ×¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£
½Ã°å»Õ¤Î»Å»öÆâÍÆ
½Ã°å»Õ¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Î¿ÇÎÅ¡¢²ÈÃÜ¤Î¿ÇÎÅ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ê¤É¤Î¸øÌ³°÷¡¢Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤ÎÄ´ºº¡¢Æ°Êª±à¤ä¿åÂ²´Û¤Ç¤Î¶ÐÌ³¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¥áー¥«ー¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ï¼«Âð¤ËÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µÙÆü¤Ç¤âÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼Â¼Á¸Ä¿Í¤ÎµÙ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ°Êª±à¤ä¿åÂ²´Û¤Ç¤â¾ï¤ËÆ°Êª¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¼£ÎÅ¤ÎºÝ¤ËÆ°Êª¤¬Ë½¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤¤Ç¤â´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ°Êª¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²ÈÃÜ¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â¤¢¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â³Ú¤Ê»Å»ö¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥ê¥Þー¤ä½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤Ï¡©
¥È¥ê¥Þー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê
¼Â¤Ï¥È¥ê¥Þー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÉ¬¿Ü¤Ê»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¼è¤ë»ñ³Ê¤ÏÌ±´Ö¤Î»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÄÌ¿®¶µ°é¤Ç»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¤Ç½¤¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¥È¥ê¥Þー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¥È¥ê¥Þー¤Ïµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤éÄÌ¿®¶µ°é¤äÃÎ¿Í¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç½¤¹Ô¤¹¤ëÄøÅÙ¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ï¤êÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¥È¥ê¥Þー¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê
½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï½Ã°å³ØÉô¤ä½Ã°å³Ø²Ê¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤Ç£¶Ç¯´Ö³Ø¤Ó¡¢¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç³Ê¤¹¤ë¤ÈÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤«¤é½Ã°å»ÕÌÈµö¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ØÈñ¤Ï»äÎ©¤â¹ñ¸øÎ©¤â¹â³Û¤Ç¤¹¡£Æþ³Ø¶â¤Ï»äÎ©¤Î¾ì¹ç³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬25～30Ëü±ß¡¢¹ñ¸øÎ©¤¬28Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¼ø¶ÈÎÁ¤Ï»äÎ©¤¬Ç¯´Ö94～150Ëü±ß¡¢¹ñ¸øÎ©¤ÏÇ¯´Ö53Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¼Â½¬Èñ¤äÀßÈ÷Èñ¤Ê¤É¤â¤«¤«¤ê¡¢6Ç¯À©¤Ê¤Î¤Ç½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³ØÈñ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥È¥ê¥Þー¤ä½Ã°å»Õ¤Ï¡¢Æ°Êª¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î¿¦¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý¤ä»Å»öÆâÍÆ¡¢É¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥Þー¤ÏÇ¯¼ýÌó300Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¡¢Ì±´Ö»ñ³Ê¤Ç¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢µ»½Ñ¤ÈÂÎÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢½Ã°å»Õ¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯¼ý680Ëü±ßÁ°¸å¤È¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö¤«¤Ä¹â³Û¤Ê³ØÈñ¤Î¤«¤«¤ëÀìÌç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¿¦¶È¤âÆ°Êª¤ÎÌ¿¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤âÂç¤¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿ÊÏ©¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£