©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにレインボーを迎え、サバンナ・八木の持ち込み企画「じゃない方BIG3で行くじゃない方グルメ」と、おじさん芸人がついに初登山に挑む「おじさん登山部プロジェクト」をテーマにお届けする。

©️ABCテレビ©️ABCテレビ

いつか富士山に登ってみたい、お～い！久馬らおじさん芸人たちの真剣部活「おじさん登山部プロジェクト」は、ついに初めての登山にチャレンジ！ 部員の久馬とテンダラー・白川、さらに初参戦の桂三度も加わり、神戸市にある標高328mの初心者向けの山「高取山」に登る。とある“大物芸人”からの無茶ぶりで登山を始めざるを得なくなったという三度。一体、彼に何が起こっているのか!?

©️ABCテレビ

さて、朝8時ごろから登り始めてわずか10分、山の茶屋を見つけた一行は「ちょっと休憩しよか？」と早々にひと休み。自慢のモーニングを楽しんだ後、「実はもうひとつ楽しいことが…」と手招きする店主に誘われるまま、お店の裏に行ってみると…。おじさんたちを大興奮させた高取山のマル秘レジャーとは？

©️ABCテレビ

この後、山頂を目指す3人の前にさらなる“誘惑”が!? そして山の中腹に差しかかったころ、衝撃の事実を知ってしまい、途端に前に進む気力をなくすおじさんたち！ 果たして彼らは、頂上にたどり着くことができるのか？

©️ABCテレビ

ゲストのジャンボたかお (レインボー)は、「芸能界中で死ぬほど当たると噂になっている」という後輩の占い芸人・金城めくるくんの占いエピソードを披露。金城めくるくんの占いによると、ジャンボたかおは「6月に体調を思いっきり崩します」と告げられた、そして撮影の前の週までは腹痛と熱、現在は痛風に苦しんでいる。占いが本当に当たっているようだ。

©️ABCテレビ

さらには「10月に死ぬかもしれません」告げられたという。これにはスタジオからも「怖い怖い怖い」と悲鳴が…。金城めくるくんの占いが当たりすぎているため、ジャンボたかおは「めちゃくちゃ怖いんです。」と、今の胸中を明かした。

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。8月14日（木）はよる11時47分スタート