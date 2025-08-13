肥城市の老城街道で実施されているスマート農業複合体プラス２００メガワット（ＭＷ）太陽光発電モデルプロジェクトの現場。（肥城＝新華社配信）

【新華社済南8月13日】中国山東省の泰山の麓に位置する肥城市（泰安市管轄下の県級市）はかつて、炭鉱の街として栄えた。しかし、長年の採掘によって同市北部の鉱区に形成された広大な地盤沈下地域や、陥没穴に水がたまってできた池は、地域の産業発展を阻害する要因となってきた。地元ではここ数年、この沈下地域や池の水面を生かし、水面上に太陽光発電パネルを設置し、その下の水域で魚などを養殖する「漁光互補」プロジェクトや、農地に発電パネルを設置し、その下で作物を栽培する「農光互補」プロジェクトに取り組み、生態系と調和しつつ暮らしを豊かにする新たな道を模索している。

同市石横鎮で養殖業を営む江慎貴（こう・しんき）さんは70ムー（約4.7ヘクタール）の養魚池を請け負い、コイやソウギョ、コクレンなどを養殖している。現在、魚を次々出荷しており、1斤（500グラム）当たり約6元（1元＝約21円）で売れ、総収入は約8万元になるという。

肥城市石横鎮で実施されている１５０メガワットの「農光互補」および「漁光互補」プロジェクト。（肥城＝新華社配信）

石横鎮ではここ数年、定期的に水産養殖技術の講習会を開催し、飼料供給から病害予防、市場販売までを網羅した一連のサービスを養殖業者に提供している。現在は鎮全体で良質なコイを年間約7500トン、コクレンやハクレンを約5千トン生産しており、年間生産額は1億5千万元を超える。

池の水面だけでなく、かつての荒れ地も生気を取り戻した。肥城市の末端行政区画の一つ、老城街道にあるスマート農業複合体モデルプロジェクトの現場を訪れると、一面に広がる太陽光パネルの下で、かつて炭鉱の採掘で地盤沈下し放棄された土地が丁寧に再生、活用されていた。同街道の共産党工作委員会副書記で弁事処主任の李暁（り・ぎょう）氏は、「5200ムー（約347ヘクタール）以上の地盤沈下した地域の生態系の修復と総合利用を系統立てて行い、効率的でスマートな『パネル下経済』を精力的に発展させている」と紹介した。このプロジェクトは周辺の8行政村で千人以上の雇用を創出し、村に年間約400万元の増収をもたらしているという。

肥城市老城街道で実施されているスマート農業複合体プラス２００メガワット太陽光発電モデルプロジェクトの現場。（肥城＝新華社配信）

同市のグリーン（環境配慮型）電力発電設備容量は現在、1497.5メガワットに達し、年間発電量は約9億3700万キロワット時に上る。これは標準炭換算で年間37万4800トンの石炭消費節約、二酸化炭素（CO2）排出量93万7千トンの削減に相当する。同市は、地盤沈下地域の整備、グリーンエネルギーの生産、生態系の修復、そして農村振興を有機的に結び付け、特定の資源に依存して発展してきた資源型地域の構造転換と発展の新たな道筋を見つけ出した。（記者/高天）