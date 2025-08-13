660kmÎ¥¤ì¤¿µå¾ì¤Ç¶Á¤¤¤¿¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¯¥½¤À¡ª¡×¡¡´Ø·¸¤Ê¤¤¾ì¤ÇÇ³¤¨¤¿ÂÐ¹³¿´¤ËÊÆ¾Ð·â¡ÖÅ¨¤ÎÅ¨¤Ï¡Ä¡×
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ìó660¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÊÌ¤Îµå¾ì¤Ç¤Ê¤¼¤«¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¯¥½¤À¡ª¡×¤È¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¤ÈÊÆµ¼Ô¤¬ÊóÆ»¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤¬Ç³¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×Âè1Àï¤Î³«»ÏÁ°¡£Ìó660¥¥íËÌ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤¢¤ë¥ª¥é¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò2¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¡¢3°Ì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤ÎÆ±ÃÏ¶èÂÐ·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¯¥½¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥¹¥é¥Ã¥µ¡¼µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥ª¥é¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯º®Íð¤·¤¿³°ÌîÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¯¥½¤À¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Áª¼ê¤¬ð÷¤¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ä¾ÀÜ´Ø·¸¤Ê¤¤µå¾ì¤Ç¤â¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Î½ÉÅ¨¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¹³¿´¤¬È¯Ïª¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³12Ç¯¤Ç11ÅÙ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤ä¡ÖÇú¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÅ¨¤ÎÅ¨¤ÏÌ£Êý¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥ÊÀ¾¥Á¡¼¥à¡ØYES¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡Ù¡×¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÁê¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÄ·ë¿´¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·ù¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾ï¤ËÃÄ·ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±°Õ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬4-1¤Ç¾¡Íø¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò1¤Þ¤Ç½Ì¤á¤¿¡£Ä¹Ç¯¡ÈÌÜ¤Î¾å¤Î¤¿¤ó¤³¤Ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°ú¤¤º¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤«¤é¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
