ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦の試合前にメディア取材に対応。大谷翔平投手（31）に言及した。

大谷は前日11日（同12日）の同戦で3戦連発となる42号を放ったが、スイングした後に手を振り気にする仕草が見られた。

指揮官は「私も同じことを思ってトレーナーに確認した」と明かし「スイングの中で少し手に何かを感じたものの、心配するようなものではないと言われた」と説明。「その後で彼はホームランを打っていますからね」と大きな問題ではないとした。

また、大谷が8月に入って4盗塁と盗塁数を増やしていることに「いくつか理由があると思う」と指摘。「一つは、彼が自分の現在のコンディションに自信を持っており、どこまで体が耐えられるか分かっていること。そして、もう一つは、積極的に動いてチームに得点機をつくろうとしていること。例えば、二塁へ盗塁して得点圏に進めば、我々の攻撃に動きが生まれますし、相手にプレッシャーを与えることもできる。そうした意図があると思う」と説明した。

打撃や走塁が投手として負担が増すという懸念には「彼はそのあたりのバランスを非常によく理解している」ときっぱり。「確かに最近は以前より積極的に走っているが、彼も野球選手だから、試合の流れに応じて動く必要がある。この間も三塁でのプレーについて話したが、試合に勝つための適切なプレーであれば、当然やるべき。彼は何ができて何ができないかを誰よりも把握していますし、その準備もできている」と信頼感を口にした。