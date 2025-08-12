この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【99％の人がやられる】保険営業が絶対言う3つの甘い言葉／信じたら老後資金が減ります【ボクも信じた】』で、元教員でファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろ氏が、保険営業でよく用いられる“甘い言葉”の危険性とその対策について語った。



秋山氏は“自分が感情で動きやすいタイプ”または“人の話を信じやすい”という視聴者に向け、「これを最後まで見れば場合によっては500万円以上守れる可能性がある」と語りかけ、具体的な体験談や失敗談を交えて3つのよくある営業トークを紹介した。



第1のポイントは、「保険は節税になりますよ」というセールストーク。秋山氏は「生命保険料控除で最大12万円節税と言われたが、税金が12万円減ると誤解していた。実際は所得が減るだけで、実際に減る税金は1万円程度」と、自身が20代時に経験した“勘違い”と本当の仕組みを分かりやすく説明。

「12万円払って1万円しか戻らないのに、入りますか？」と警鐘を鳴らした。その上で「説明が省略されている場合は疑って」と呼びかけている。



第2は「難しい用語でわからなくする」営業手法だ。「解約控除」や「先進医療」などの言葉で加入者を“わかったつもり”にさせてしまう点を挙げ、「分からない時は必ず『それって私にどんなメリット・デメリットがあるんですか？』と聞いて」とアドバイス。

「解約控除は本当はただの手数料、保険会社の儲けです」「分かったふりをせず、しっかり聞くのが大切」と強調した。



第3の“罠”は「数字や確率より感情を揺さぶる」やり口。

「私の母がこの保険に入って助かった」などのストーリーや、漠然とした不安に訴えかける話法、年齢で保険料アップを煽る心理トリックについて「保険こそ数字で冷静に判断すべき。感情を揺さぶられて入ってはいけない」と秋山氏は訴える。



動画の締めくくりでは、「その保険、納得して入ってますか？知らないまま、感情任せで加入するのは絶対ダメ」と改めて警鐘。「家族や信頼できる人に相談しよう。お金は“安心”よりも“喜び”のために、賢く使ってほしい」と視聴者に強く語りかけた。