大胆なロゴと刺繍が映える！【フブ】のヒップホップTシャツがオーバーサイズで魅せるストリート感満載でAmazonで販売中！
視線を惹きつける一枚！【フブ】のストリート系Tシャツが夏の主役として活躍する旬デザインがAmazonで販売中！
FUBUのトレンド感溢れる半袖ゲームシャツが登場。スポーティーでありながらストリートファッションにも最適なアイテム。胸元、背面、肩部分に施された大胆なナンバーワッペン刺繍とブランドロゴ刺繍が特徴で存在感抜群のデザイン。オーバーサイズシルエットで、リラックスした着心地を実現する。
光沢のあるサテン素材と通気性に優れたメッシュを組み合わせた、スポーティかつ快適な着心地が魅力の一枚になっている。
肩・胸・背面に配されたナンバーワッペンとロゴ刺繍が、強烈な存在感を放つデザインポイントになっている。
ルーズなオーバーサイズシルエットでトレンド感を演出し、ユニセックスで着用できる汎用性の高い仕立てとなっている。
ストリートスタイルはもちろん、ダンスやスポーツMIXコーデにも対応し、夏のコーディネートに幅広く活躍する。
