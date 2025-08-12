yasucoさんの漫画「ママはとってもおつかれです！！」が、インスタグラムで3700以上のいいねを集めて話題となっています。

仕事と家事、育児で忙しく、毎日頭はフル回転。ある日、考えごとをしながらお風呂に入り、髪を洗っていたときに…という内容で、読者からは「分かりすぎます！」「頑張ってる！」などの声が上がっています。

バタバタな日常の小さな失敗

yasucoさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表しています。yasucoさんに、作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのはいつごろからですか。

yasucoさん「新型コロナウイルスの影響で自宅待機が多くなって、以前から描いてみたいと思っていたイラストの投稿をインスタグラムではじめました。自分の出産のときにインスタグラムで出産漫画を読み漁っていたので、自分もいつか描いてみたいと思っていました」

Q.インスタグラムで漫画を発表することで、自身になにか影響はありましたか。

yasucoさん「普段は会社員としてデザインの仕事をしていますが、仕事では自分の思うようにデザインできず悩むことも…。インスタグラムでの漫画発信は、自分の思うように描いて発信できるので、楽しく続けています。また、描いたイラストや漫画にフォロワーさんからコメントなどで反応をもらえるのもうれしく、投稿を続けている理由のひとつです！」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

yasucoさん「忙しくなると何度もこの状況に陥るのですが、ふと『これ、私だけじゃないはず。皆さんとこの気持ちを分かち合いたい！』と思って描きました。」

Q.ほかにも「疲れすぎて、無意識に取っていた行動」「無意識の流れ作業で分からなくなってしまったこと」のエピソードがあれば教えてください。

yasucoさん「家を出た後に『鍵閉めたっけ？』と思って戻ると、ほぼ100%ちゃんと鍵を閉めています。朝、考えごとをしながら自転車通勤していて、通常なら自転車置き場に自転車を止めてから歩いて会社のエントランスに入るところ、自転車に乗ったまま会社のエントランスに入りかけたこともありますね。また、仕事中にメールを打とうと新規メールを作成して、『あれ？ 誰に何のメールをしようとしたんだっけ？』となり、真っ白な下書きメールがデスクトップに何個もできることも多々あります…」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

yasucoさん「同じように忙しく日々を送っているママさんたちの『お疲れエピソード』を、たくさんいただきました。どれもものすごく共感できる内容で、皆さんのお疲れエピソードを漫画にまとめられたら面白くなりそう！」