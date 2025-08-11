あんバタ屋がエキュート品川に期間限定出店♡人気スイーツ集結

餡子とバターの“禁断の組み合わせ”で話題を集める「あんバタ屋」が、2025年8月4日～17日の期間限定でエキュート品川に出店。東京土産としても大人気の『あんバタフィナンシェ』や、毎回即完売の『あんバタパン』など、定番から限定商品まで多彩なラインナップがそろいます。手土産や自分へのご褒美に、ちょっと特別な甘さを探しに立ち寄ってみては？

東京土産の新定番♡あんバタフィナンシェ

北海道千歳産「えりも小豆」を丁寧に炊き上げた餡子と、焦がしバターが香ばしいフィナンシェ生地が織りなす『あんバタフィナンシェ』（6個入／1,620円・税込）。

さらに、期間限定で宇治抹茶風味が登場し、香り高く奥深い味わいを楽しめます。どちらも手土産にぴったりな洗練された和洋折衷スイーツです。

また、2種を一度に味わえる『あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート』（12個入／3,240円・税込）も販売。大切な人へのギフトにもおすすめです。

ザ・プリンス パークタワー東京で楽しむ大人ハロウィーンアフタヌーンティー

贅沢な味わいの数量限定スイーツも

看板商品の『あんバタパン』（1個／324円・税込）は、ふくよかなパンに、塩味のバタークリームとえりも小豆の餡子を贅沢に包んだ逸品。数量限定のため、見つけたら迷わずゲットがおすすめ！

もうひとつの注目は『あんバタガレット』（5個入／1,944円・税込）。ヘーゼルナッツパウダーとラム酒が香る生地に、餡子がしっとりと溶け込み、贅沢な大人の味わいが楽しめます。

どちらも数量限定販売なので、早めの来店がカギに♪

出店は品川駅ナカ！アクセスも◎

エキュート品川はJR品川駅構内にあり、通勤・通学・旅行の途中にも立ち寄りやすい駅ナカ施設。今回の出店はプレミアムセレクトエリアにて、8月4日（月）～17日（日）まで開催されます。

営業時間は月～土曜10:00～22:00、日曜・祝日は10:00～20:30（最終日8月17日は19:00まで）。お出かけや帰省の手土産探しに、ぜひ立ち寄ってみてください。

心ほどける甘さを、品川で。

素材にこだわった餡子とバターのハーモニーが楽しめる「岡田謹製 あんバタ屋」。

東京土産として人気を博すスイーツたちは、ひと口で心を和ませてくれる逸品ばかり。

今回のエキュート品川出店は、期間も数量も限られているため、この機会をお見逃しなく。夏のご褒美にぴったりな甘さを、ぜひあなたの手に♡