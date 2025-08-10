Fビレッジに函館の風を運ぶ本格回転寿司「函太郎」

今年6月25日、北海道ボールパークFビレッジに新たに開業した飲食商業施設「SUNNY TERRACE（サニーテラス）」。同日オープンした3店舗のひとつ、函館発祥の人気回転寿司店「函館グルメ回転ずし 函太郎（かんたろう）」に、ファイターズガールの宮崎莉緒（みやざき・りお）さんと訪れ、新鮮な海の幸を堪能してきました。今回は宮崎さんと体験した、函太郎Fビレッジ店の魅力をご紹介します！

「函館グルメ回転ずし 函太郎」は、北海道函館市を中心に展開する人気回転寿司店。「函館を握る」をコンセプトに、厳選された新鮮な魚介を熟練の職人が丁寧に握る。函太郎の魅力は、その鮮度と手仕事へのこだわり。毎日全国各地から届く旬のネタはどれも新鮮で、口に入れた瞬間に広がる旨み。特筆すべきは、函太郎独自の「函太郎バランス」。ネタは大きめに、シャリは小ぶりに握られていて、ネタ本来のおいしさを存分に味わうことができる。

カウンター席とBOX席を備えた全65席の店内は、大きな窓からFビレッジの景色が望める明るく開放的な雰囲気。お寿司だけでなくサイドメニューも充実しており、揚げ物や麺類、デザートまで揃っている。家族で楽しめる回転寿司ならではのお子さま連れへの配慮も。ベビーカーの入店可はもちろん、キッズチェアー、キッズカトラリー、お手洗いにはおむつ交換台も完備されている。

寿司のおいしさを引き立てるドリンクメニューも豊富。地元の地酒として人気の高い「臥牛山」、地元のワイナリーが手掛ける「年輪（白）」など、函館ならではの地元の味も楽しめる。

宮崎莉緒さんの飾らない笑顔がこぼれる、おいしいお寿司の時間

今季よりファイターズガールに加入した宮崎さんは、これまで他球団のチアチームでの活動や、2023年度 ミス・ユニバース 日本代表に輝き、エルサルバドルで開催された「第72回 ミス・ユニバース世界大会」に出場した経歴を持つ、経験豊富な新メンバー。大学卒業を機にファイターズガールのオーディションを受験し、見事メンバー入りを果たした。日本プロ野球のチアをなぜ選んだのか――。

「小学生のときJリーグのチアスクールに通い始め、スタジアムなどでパフォーマンスをする機会もありました。それを見た両親が喜んでくれている姿や、サポーターの皆さんが笑顔になるのを見るのが1番好きな瞬間だったんです。『自分の周りの人を幸せにしたい』私の根底にあるその思いが、今につながっているんだと思います」

ファイターズガールを志望したのは、家族でエスコンフィールドに観戦に行ったことがきっかけだった。「ここでしか味わえないエンタメがある！」と、強く惹かれた。実際に活動が始まった今「やっぱりここだな」と感じながら活動している。

「グラウンドから見える満員のスタンドは、何度目にしても胸が高鳴ります。毎回同じ試合はないので、いつも新鮮な気持ちで活動ができています」

小学生からチアダンスを始め、中学、高校時代はチアリーダー部に所属し全国大会総合優勝を果たす強豪校で汗を流した宮崎さん。これまでの人生をチアと共に歩み、また再びプロ野球チアの世界で輝きを放つ。

野球観戦の余韻に浸りながら、あるいはFビレッジ散策の合間に、ぜひ「函館グルメ回転ずし 函太郎 Fビレッジ店」で新鮮な函館の海の幸を味わってみてください。きっとあなたのFビレッジでの体験がより一層忘れられないものになるはずです！（「パ・リーグ インサイト」編集部）



