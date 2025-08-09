8月の運勢は？ あなたへの「見逃せないサイン」【タロット星座占い】





【2025年8月の運勢】

タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2025年8月のあなたの運勢は……？







8月はあなたが「本当の自分」と出会い直す月

「穏やかに見える毎日の中で、これまで迷いながら歩んできた道が「これが私の道だった」という確信に変わる瞬間が待っています。大切な人との何気ない時間や会話が、あなたにとって特別な意味を持つでしょう。過去の記憶や懐かしい人からの連絡も舞い込みそう。それは偶然ではなく、忘れていた大切なものを思い出すためのサイン。その中に今のあなたが進むべき方向のヒントがあります。

月後半からは空気が変わり、「私らしさを表現したい」気持ちが自然と湧いてきます。感情の起伏は美しい波のように、あなたの心が豊かに動いている証拠。その揺らぎこそが魅力の源泉です。8月に最も大切なのは「自分のちょうどいい」を信じること。人と比べるのではなく、あなたのペース、あなたの美しさを信じて歩む人にだけ、本当の幸運が微笑むでしょう」（mimiel）







（2025年・8月のあなたの運勢を全公開）

