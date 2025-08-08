回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）さんのマンガが原作の人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンで発売する予定であったコラボメニュー「しのぶ＆カナヲのピーチグレープスノー」の販売を急遽、中止すると8月8日、発表しました。

同社は公式サイトで「食材不備のため販売中止させて頂きます」「急な販売中止のご連絡となり、誠に申し訳ございません」とつづっています。

コラボキャンペーンは同アニメの「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の公開を記念して、同日から実施。「しのぶ＆カナヲのピーチグレープスノー」は、「蟲柱」胡蝶しのぶと、しのぶの継子の栗花落カナヲをモチーフにした期間限定メニューでした。

また、主人公・竈門炭治郎の羽織から発想を得た「炭治郎のえび天マヨソース」（230円、以下、税込み）、「水柱」冨岡義勇をイメージした「義勇の水の呼吸レモンスカッシュ」（480円）は予定通り、販売されるということです。

同キャンペーンでは、期間中、2500円の会計ごとに、クリアファイルやラバーコースターといったオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンも実施。プレゼントキャンペーンは、同日からの第1弾、同月22日開始の第2弾と計2回にわたり行われ、第1弾ではクリアファイル（全4種）、第2弾ではラバーコースター（全4種）が対象になっています。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、「ラバーチャーム」（全8種）、「缶バッジ」（全15種）、「消しゴム」（全8種）がもらえます。

くら寿司では、同日から新キャンペーン「とろとまぐろ」フェアも期間限定で開始します。定番メニュー「ビントロ」が通常価格130円のところ特別価格115円で販売。さらに、「ふり塩熟成中とろ」（280円）、「炙りとろはらす」（250円）などが楽しめます。

※価格は店舗によって、異なります。

