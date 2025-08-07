この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「ロケットナウが加盟店拡大も一部で配達員不足？実際に注文してみたら…」で、デリバリー配達員のレクターさんがロケットナウの急成長に伴い、一部エリアで配達員不足が発生している現状について、自身の体験を交えて語った。



レクターさんは「ロケットナウが勢力を大幅に拡大していると思うんですけども、そんな中で配達員不足っていうのが一部で見られてるんじゃないか」と述べ、加盟店の増加でサービスが広がる一方、現場では課題も生じていることを指摘した。自身のエリアでは吉野家やクリスピークリームドーナツなど新規加盟店の登場によって「これ絶対人気出そうだなっていう感じはありますね」と、注文需要が急速に拡大している様子を紹介。実際に吉野家の新メニュー「牛玉スタミナ混ぜそば」を注文した際のエピソードも披露し、「1000円オフのクーポン使ったら無料だった」とお得な体験談も語った。



しかし、その急増する注文に対し、「実際私のエリアなんですけども、昨日注文したら配達員決まらないなってことがあって」と苦戦した場面を明かす。昼と夜に合計2回注文を試みたが、「距離的には2キロぐらいしか離れてないのに、結局1時間ぐらいかかっちゃった」という。注文後、料理自体は注文票の時間からすぐ完成していたものの「40分ぐらいはずっと放置されていた」という状況に、「やっぱ結構配達員足りてないのかなっていう印象を受けた」と実感を述べている。



配達員アプリを使って自ら注文の受注状況を試すと「すぐに自分の注文が鳴った」と語り、さらに自転車配達員の待遇についても「自転車が冷遇されてるな」という独自の視点も披露。「夜も配達員が決まらなかったため再び受注を試みたが、鳴ることはなく…。2～3駅離れた場所からバイク配達員が来た」ことからも、現場の人手不足がうかがえるとした。



また、配達遅延の背景には「テレビCMの影響で注文者が急増している」こともあるとし、「注文が急増していて配達員の手が回らなくなっている可能性がある」と指摘。ダブル配達（1人の配達員が2件同時に配達する）が増えてきたことも、「こういうのを見ると、注文者がものすごく増えてるんだなっていう気がしました」と分析した。



