この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が公開した動画「1万人を診た医師が語る｜認知症は『脳の病気』ではありません。｜意外な落とし穴とは？」で、総合診療専門医の舛森医師が、認知症への不安を抱える人々に希望を与える新たな視点を提示している。



動画冒頭で舛森医師は、1万人以上の患者を診てきた経験から「もし、あなたがご自身やご家族の『物忘れ』に、言いようのない不安を感じているのなら…」と語りかけ、「もう歳だから仕方ない」と諦める必要はないと強調する。その根拠として、世界で最も権威のある医学雑誌の一つ『ランセット』の研究を引用し、「認知症の約4割は、予防可能な要因によって説明できる」という衝撃的な事実を紹介した。



動画の核心は、舛森医師が出会った患者たちの実話だ。孫の名前が咄嗟に出てこなくなり、「自分の脳が、自分のものではなくなっていくようで本当に怖いんです」と絶望した元校長の男性。彼に対し、舛森医師は「もしかしたらそれは、脳が壊れ始めたサインなんかではなくて、脳が“エネルギー不足”で活性化されていないだけなのかもしれません」と指摘。運動不足が脳の血流を滞らせている可能性に触れ、「朝の散歩」というシンプルな習慣を提案したところ、1ヶ月後には表情が見違えるほど明るくなったという。



また、社会的に孤立し、話す機会を失っていた一人暮らしの女性には、「脳にとって、会話は“心のジム”みたいなものなんです」と助言。毎日5分間の音読を勧めた結果、女性は再び他者と関わる意欲を取り戻し、生き生きとした日常を取り戻したエピソードも紹介されている。



「認知症は“脳の衰え”だけが原因ではなく、多くが“生活習慣”に根差している」と語る舛森医師。動画は、薬だけに頼るのではなく、日々の小さな選択を変えることで未来は変えられるという、力強い希望のメッセージで締めくくられている。