8月4日、マツコ・デラックスと「SUPER EIGHT」村上信五がMCを務めるバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が放送された。番組内でのマツコの “激やせ姿” に心配が寄せられている。

この日は、「大阪・関西万博に行ってみた件」「真夏の個人的ニュース」「心理テストを用意した件」の3つの企画を放送。万博企画では、会場で遭遇した個性豊かな来場者が多数登場し、スタジオを湧かせた。ただ、放送直後のXでは、

《マツコさんなんか疲れてる？やつれてるね》

《なんか、マツコさんちょっと痩せてない？》

《久々にマツコ見たらめっちゃ痩せてるやん！？》

など、マツコの “激やせ” を心配する声があがっているのだ。

「5月ごろから、SNSでマツコさんの頬が少しコケて見えることや顎のラインがシャープになったことを指摘する声があがっていました。

今回は、マツコさんが髪の毛が細くなったり、老眼で文字が見えにくくなるなど、自身の老いを嘆く場面もあったため、体のことが気になった人もいたのだと思われます」（芸能記者）

『マツコの知らない世界』（TBS系）や『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）など、多くのレギュラー番組を抱えるマツコ。以前と変わらず仕事しているが、最近は、かつての “盟友” にショックな出来事が起きた。

「7月17日に女優の遠野なぎこさんが亡くなったことが発表されました。マツコさんと遠野さんは、2013年から2022年まで放送されたバラエティ番組『アウト×デラックス』（フジテレビ系）で共演し、同じ “毒舌仲間” として番組内でも息のあったやりとりを見せていました。

過去に、遠野さんが仕事が激減した悩みを打ち明けた際は、マツコさんが『そろそろ、本当のなぎ子に戻ったら？』と親身にアドバイスし、遠野さんが涙を見せる場面もあったのです。

それだけに、マツコさんが月曜コメンテーターとして出演する『5時に夢中！』（TOKYO MX）で言及するかと思われましたが、遠野さんの訃報には沈黙を貫いており、心配する向きも多かったのです」（前出・芸能記者）

1月には、マツコやお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」、フリーアナウンサー・有働由美子らが所属する芸能事務所「ナチュラルエイト」の社長が、タレントのギャラを中抜きするなどの金銭トラブルを取りざたされた。

7月11日には、マツコら所属タレントが新たに立ち上げた「チャッターボックス」への移籍が発表され、慌ただしい状況が続いた。ただ、マツコには、不穏な情報も……。

「8月5日の『WEB女性自身』で、マツコさんが金銭トラブルを起こした前事務所の社長に対し、訴訟を検討していると報じられたのです。記事によれば、マツコさんは以前から会社のお金の流れを調査し、その証拠を突きつけたとされています。

マツコさんも長年信頼していた人物だったでしょうから、ショックも大きかったと思われます。最近は、マツコさんを悩ます出来事が続いているだけに、番組内での “激やせ” 姿との関連性を疑われたのかもしれませんね」（前出・芸能記者）

キレのある毒舌で元気な姿を見せ続けてほしいが……。