オーストラリアで流行中の「クリームトップ」を先取り！ 人気カフェが麻布台に登場（東京・神谷町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、豪・メルボルンのカフェ文化にインスパイアされたオールデイカフェの新店となる「LATTE GRAPHIC 麻布台」を紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

LATTE GRAPHIC 麻布台(東京・神谷町)

2025年7月28日、オーストラリア・メルボルンのカフェ文化にインスパイアされた「LATTE GRAPHIC 麻布台店」が国内7店舗目としてオープン。朝、昼、夜と一日中シーンを問わず楽しめるオセアニア文化を反映させたカフェになっています。

写真左から「ダークチャイクリームトップ」950円、「抹茶エスプレッソクリームトップ」950円、「ウォーターメロン クリームトップ」900円

麻布台店では、自社焙煎によるこだわりのコーヒーを「タップコーヒー」というスタイルで味わえます。このほか「クリームトップ」や「季節フルーツのエスプレッソソーダアップ」730円など、オーストラリアで今流行りのドリンクも目白押しです。

「ビッグブレッキー」

オーストラリアの定番朝ごはん「ビッグブレッキー」1,380円も同店名物。パンにスクランブルエッグ、アボカドやベーコンなどがのったボリューム、栄養満点の朝食メニューです。

「五穀クロワッサンサンド ポークハムとマンゴーのハニーマスタードソース」

また、麻布台店限定メニューも豊富にラインアップしています。「五穀クロワッサンサンド ポークハムとマンゴーのハニーマスタードソース」980円や「五穀クロワッサンサンド カフェショコラクリーム」880円、「カスタードデニッシュ」430円、「五穀クロワッサン」480円、「パンオショコラ」480円など。テイクアウトにぴったりなメニューもそろいます。

「五穀クロワッサンサンド カフェショコラクリーム」

ディナータイムはオセアニアを中心としたセレクトワインをはじめ、アンガス牛のステーキやジューシーなラムバーグなど、レストラン料理を気軽に楽しめます。さらに、2階には30〜40名規模の貸し切りが可能なパーティースペースも。ビジネスパーソンの懇親会や企業イベント、大切な方とのプライベートな集まりなど、さまざまなシーンで使えそうです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆LATTE GRAPHIC 麻布台住所 : 東京都港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワー 1F・2FTEL : 050-5456-7035

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

写真:お店から

