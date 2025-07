投入時のラクさを追求した“省手間洗濯洗剤”を、編集スタッフがドラム式洗濯乾燥機でお試し。使ってわかったメリットを「ジェルボール」、「スティック」、「ワンハンドプッシュ」の形状別に紹介! どんな人にオススメかもあわせてお伝えする。

【ジェルボール】

P&Gジャパン

アリエール ジェルボール プロ

実売価格363円(11個入り)

洗浄、消臭、抗菌(※1)、黒ずみ防止機能を1粒に凝縮した4層構造に初の「漂白剤つけ置きパワー」(※2)を注入。ガンコな汚れもつけ置きなしで落とす。

※1:すべての菌の増殖を抑えるわけではない ※2: P&G の洗浄・ 消臭力 実験結果による。2024年11月時点の酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけ置き後に同社液体洗剤で洗浄した場合との比較( P&G 調べ)。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なる

【スティック】

花王

アタック ZERO パーフェクトスティック

実売価格500円(16本入り)

洗浄・消臭・抗菌などの効果成分を100%凝縮した10万粒の発泡パウダー入り。水で素早く溶け広がり、襟袖の皮脂汚れも予洗いなしでしっかり落とす。

【こんな人にオススメ!】洗濯量が多く衣類のニオイもケアしたい 指でつまんで洗濯機にポンと入れるだけなのでとってもラク。洗濯物が多く1日に何度も洗濯機を回す我が家では大助かりのアイテムです。高濃度のアルカリ剤入りで、靴下や運動ウエア、タオルのイヤなニオイがさっぱり消えたのも◎。(編集部)

【ワンハンドプッシュ】

花王

アタック ZERO ドラム式専用

実売価格650円

ひと押しで約5mlの洗剤を量れる濃縮液体洗剤。繊維の奥の菌を除去し、汚れとニオイを一掃する。ドラム式の少ない水量で洗っても汚れ戻りを防げる。

【こんな人にオススメ!】洗濯をラクにしたいけどコストも抑えたい 片手でプッシュするだけの簡単計量。液だれしにくく手が汚れないのがイイですね。3倍濃縮で経済的なうえ、洗剤の量を調整できるので少量の洗濯時に無駄がないのもうれしいポイント。コスパと省手間を両立したい人にオススメです!(編集部)

※「GetNavi」2025月6月号に掲載された記事を再編集したものです

