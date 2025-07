¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFW¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥Ã¥¿¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇµÞÀÂ¡ÄµýÇ¯28ºÐ

リヴァプールに所属するポルトガル代表FWディオゴ・ジョッタが、スペイン北部で起こった交通事故により亡くなったと各国メディアが一斉に報じた。享年28歳。ジョッタは弟のアンドレと一緒に車に乗っており、車が道路から外れて衝突した模様だ。弟のアンドレも26歳の若さで亡くなっている。ジョタはパソス・デ・フェレイラ、アトレティコ・マドリード、ポルト、ウルヴァーハンプトン、リヴァプールに在籍。現在所属するリヴァプールではプレミアリーグ、FAカップ、二度のリーグカップ優勝に貢献した。またポルトガル代表としても活躍し、2度のUEFAネーションズリーグ優勝に尽力している。ジョッタは先月ルーテ・カルドーソさんと結婚式を挙げたばかり。3人の子どもの父親でもあった。

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG