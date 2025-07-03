¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFW¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥Ã¥¿¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇµÞÀÂ¡ÄµýÇ¯28ºÐ

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A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.— Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025
Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo¡Ä pic.twitter.com/EN901fH6FG