¤â¤¦½ñ¤±¤Ê¤¤¡Ä¡©¤«¤¹¤ì¤¿ÌýÀ¥Ú¥ó¤ò¡ÖÉü³è¡×¤µ¤»¤ëÎ¢¥ï¥¶¡ª¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¦Á°¤Ë»î¤¹²ÁÃÍ¥¢¥ê¢ö
¥¤¥ó¥¯¤¬¤«¤¹¤ì¤Æ½ñ¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌýÀ¥Ú¥ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¼Î¤Æ¤É¤¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¥Æ¥ì¥Ó¤Ç"Éü³èÊýË¡"¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢²È¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ì¡×¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
´¥¤¤¤¿ÌýÀ¥Ú¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÎ¢¥ï¥¶¡ª
»ä¤¬´Ñ¤¿TVÈÖÁÈ¤Ï¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌýÀ¥Ú¥ó¤¬½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ëÊýË¡¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡Ä¡£
½ü¸÷±Õ¤Ë¥Ú¥óÀè¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¿»¤¹¤À¤±¡ªÈÖÁÈ¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ü¸÷±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥»¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬¡¢´¥¤¤¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥Ú¥óÀè¤Î¥¤¥ó¥¯¤òÍÏ¤«¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Î¥ó¥¢¥»¥È¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¢¥»¥È¥óÆþ¤ê¤Î½ü¸÷±Õ¤ò»È¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
»î¤·¤Ë¡¢¤ï¤¬²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤«¤¹¤ìµ¤Ì£¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯ÌýÀ¥Ú¥ó¡£¤³¤ì¤ò½ü¸÷±Õ¤Ë10Ê¬¤Û¤É¿»¤·¡¢Àþ¤ò½ñ¤¯¤È¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤È´üÂÔ°Ê¾å¤Ç¤¹¡ª¡ª¾å¼Ì¿¿¤ÎÇÈÀþ2ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢²¼¤¬¸µ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¾å¤¬½ü¸÷±Õ¤Ë¿»¤·¤Æ¤«¤é½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤¯¤Ã¤¤êÇ»¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÁ¤¿´ÃÏ¤â¥¹¥ë¥¹¥ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½ü¸÷±Õ¤Ë¿»¤¹¤È¤¤Ï¥Ú¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ë±Õ¤òÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¿»¤¹´Ö¡¢¥Ú¥ó¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Êü¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÌýÀ¥Ú¥óÉü³è¥ï¥¶¤Ï¤¢¤ë¡©¥á¡¼¥«¡¼¿ä¾©ÊýË¡¤Ë¤âÄ©Àï
¤Ú¤ó¤Æ¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌýÀ¥Ú¥ó¤¬¤«¤¹¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¤Î¾ÃÌ×¡¢¥Ú¥óÀè¤Î´¥Áç¡¢¸Î¾ã¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ú¥óÀè¤Î´¥Áç¤¬¸¶°ø¤Ê¤é¡¢¥±¥¢¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥«¥¹¥«¥¹¤Ë´¥Áç¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥óÌýÀ¥Ú¥ó¤Ç¡¢±½¤ËÊ¹¤¤¤¿4¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌýÀ¥Ú¥ó¤¬Éü³è¤¹¤ë¤«¤â¡©¡ª¤Ê4¤Ä¤ÎÊýË¡¡Û
1.¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÇ®É÷¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¤¢¤Æ¤ë
2.¤ªÅò¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¿»¤¹¡Ê½ü¸÷±Õ¤Î¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¡Ë
3.¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¿»¤¹¡Ê½ü¸÷±Õ¤Î¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¡Ë
4.¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç´Ý½ñ¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ê¤Ú¤ó¤Æ¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤º¡¢1¡Á3¤Î½ç¤Ë»î¤¹¤È¡¢·ë²Ì¤Ï¾å¼Ì¿¿¤Î¤È¤ª¤ê¡£°ìÈÖ¾å¤¬¸µ¤Î¥Ú¥ó¤ÎÀþ¡£¤½¤Î²¼¤Î3ËÜ¤Ï¤É¤ì¤â»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Êµã¡Ë¡£
Â³¤¯4¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¿ô»þ´Ö¡Á£±ÆüÄøÅÙÊüÃÖ¡×¤·¤Æ¤«¤é¡¢´Ý½ñ¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ÈÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¤³¤ì¤â¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤¦¤¦¤Ã¡£ºÇ¸å¤Ë¥À¥á¸µ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°²½¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿ÌýÀ¥Ú¥ó¤Ë¡¢Àè½Ò¤Î½ü¸÷±Õ¥ï¥¶¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡¢
¤Ê¤ó¤ÈÉü³è¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª½ü¸÷±Õ¡¢¥¹¥´¤¹¤®¡£¥Ú¥ó¤¬¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤Î¤«¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡©½ü¸÷±Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ú¥ó¤Î¸«¶Ë¤á¡×¤¬¤Ç¤¤ëµ¤¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ó¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿ËÌ±ºÉç»°»Ò¡¡¢¨µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£