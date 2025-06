2021年、Redditで「地球上の全人類をこね合わせて1つの巨大なミートボールを作るとどれくらいの大きさになるのか」を求める計算結果が投稿されました。 科学 メディア のScience Alertが、その計算結果について解説しています。A Mathematician Calculated The Size of a Giant Meatball Made of Every Human : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/a-mathematician-calculated-the-size-of-a-giant-meatball-made-of-every-human「地球上の全人類をこね合わせて1つの巨大なミートボールを作るとどれくらいの大きさになるのか」という問題は、kiwi2703というユーザーが2021年にRedditのr/theydidthemathコミュニティに 投稿 したもの。この投稿は6万2000件の「いいね」を集め、3万3000件のコメントが寄せられるなど、大きな反響を呼びました。kiwi2703によると、地球上の全人類をペースト状にして混ぜ合わせた場合、人間の密度を985kg/m3、平均体重を62kgと仮定すると、直径約1km弱の球体になるとのこと。なお、2021年当時の 世界人口 は約79億人です。以下はkiwi2703が Ado be PhotoshopとAutodesk 3ds Maxで作成したイメージ画像。ミートボールは食べるにはあまりにも大きすぎますが、79億人をこね合わせたとしても ニューヨーク のセントラルパークに収まる程度。日本だと、ちょうど 皇居 の敷地ぐらいだといえます。また、2016年にはRedditに「全人類を積み重ねるとどれぐらいの高さになるのか」という問題も提起されています。この場合、全人類の平均身長を約163cm、 世界人口 を当時の71億3000万人と仮定すると、その高さは約1160万kmに達すると算出されています。これは、地球から月までの距離のおよそ30倍に匹敵します。ただし、人間を積み重ねていくと当然下層にいる人に圧力がかかります。Redditユーザーのhil burn 氏は、「一般的に、人間が長時間耐えられる重力加速度の限界はおよそ10Gであり、上からかかって耐えられる圧力は最大で8.21kPaである」と論じています。そのため、安定性を考えてジェンガのように人間を交互に積み重ねたとしても、現実的にはせいぜい40フィート(約12.2m)の高さが限界になるとのこと。by Amotokiなお、Science Alertによれば、地球上に生息するすべての昆虫をソーセージにすると、その重さは約10億トンになり、全人類をこね合わせたミートボールの約2倍の大きさになるそうです。また、地球上に存在する細菌の質量は総計で約700億トンに達し、液体状にすると ニューヨーク マンハッタン を覆い尽くす程度だとのこと。Science Alertは「私たちの生物圏がこれほどコンパクトな領域に収まっているという事実は、まさに考えさせられるものです」とコメントしました。