SEOを完全自動で実行！RILARC「SEOAGENT」

RILARCは、SEOを完全自動で実行するAIサービス「SEOAGENT」のモニター版提供を、2025年6月6日(金)より開始します。

RILARCは、SEOを完全自動で実行するAIサービス「SEOAGENT」のモニター版提供を、2025年6月6日(金)より開始。

このサービスは「SEOをやりたいけれど、どう進めていいかわからない」「人手も予算も足りない」といった中小企業の悩みに応えるために開発されたものです。

正式リリースに先がけて、格安で体験できる“モニタープラン”を用意されました。

■「SEOに割くリソースがない」中小企業の声から生まれたAIサービス

「SEOは重要だという認識はあるが、リソース不足で実施できていない」

これは、同社が2024年4月に実施した中小企業約100社へのヒアリングで、82%の企業が回答したものです。

ヒアリングでは「担当者がいない」「ノウハウがない」「外注する予算も時間もない」と、リソースが限られる中で「品質の高い記事を効率よく作りたい」「記事作成にかかっているコストを下げたい」という要望が多く寄せられました。

そこで同社は「AIの力を借りれば、この問題を解決できるのではないか」と考え、SEOライティングに特化したAIサービスの開発に至りました。

こうして完成した「SEOAGENT」は記事の自動作成に加えて、キーワード選びから、記事作成、入稿、順位のチェック・改善まで、SEOに必要な作業をすべて一貫して行うことができます。

このように一連の流れをカバーできるサービスは、他にありません。

■Googleに評価される「独自のコンテンツ」を量産できるシステム

近年普及が進んでいるAIライティングですが、以下のような課題も多くあります。

●一般的な情報の羅列に終わっている

●独自性や専門性に欠けており、差別化できない

●AIが生成した内容の修正に予想以上の工数が必要

●読者を引き込む構成や表現が不足している

特に「一般的な情報の羅列」「独自性や専門性に欠ける」場合、Googleからも「低品質」とみなされてしまい、検索上位に上がらなくなってしまいます。

Googleから評価されるためには「EEAT」(=専門性/権威性/信頼性/経験)と呼ばれる要素が入った「独自のコンテンツ」であることが必要不可欠です。

「SEOAGENT」は、既存の情報をまとめた記事ではなく、製品やサービスに関する独自の情報やユーザー体験なども、RAG(検索拡張生成)を活用して記事に入れられるようにしています。

また、ユーザーの検索意図を分析し、想定されるターゲット像を設定した上で「専門性・信頼性・実体験に基づいた独自性の高いコンテンツの制作」が可能です。

また「AIが生成した内容の修正に予想以上の工数が必要」という課題については、必要な箇所だけ修正がしやすい仕組みになっています。

(「キーワード選定」「記事構成確認」「執筆&コピー品質チェック」「リライト」などステップごとに適宜修正が可能)

さらに「読者を引き込む構成や表現が不足している」という課題についても、表や画像を自動生成し、読者が読み進めやすいような構成に仕上げます。

コンプライアンスチェックも自動で対応可能。

例えば、薬事法のガイドラインなどを読み込ませれば、すべての記事に対して自動チェックが働きます。

■記事作成だけじゃない!SEO改善に向けたさまざまなサポートを搭載

●SEOモニタリング・改善の自動管理

検索順位やサイト状況を継続的に監視し、優先度に応じた改善提案と具体的な対策の指示をします。

担当者が「何をすればいいのか」がわかりやすく、スピーディーな対応が可能です。

●複数AIモデルの最適選択

タスクの内容に応じて、複数のAIモデルの中から最適なものを自動で選定・活用します。

●リアルタイムSEO分析との連携

最新の検索動向やSEOの変化をリアルタイムで取り込み、自動的に施策へ反映させます。

変化の激しい検索環境にも柔軟かつ迅速に対応可能です。

