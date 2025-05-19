¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë°ÕµÁ¤È¤Ï¡©¡¡¡ÖÆóÅÙ¤È´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤Âç·æºî¡×¤Î½Å¤ß
¡¡³¤³°¤ÎNetflix¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÀ©ºî¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è21ºîÉÊ¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦Ìó190¥«¹ñ¤ÎÇÛ¿®ÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÇÛµë¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¥ï¥¤¥ë¥É¥Ð¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆÈ¼«¤ËÊÆ¥ïー¥Êー¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è21ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤ò2020Ç¯5·î¤«¤é³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤¿·Á¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢2025Ç¯7·î15Æü¤«¤éNetflix¤Ç¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬ÆüËÜ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¹âÈª·®´ÆÆÄ¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù 7·î15Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®¤Ø¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤ÏÆüËÜ½é
¡¡2020Ç¯¤Ë³¤³°¤Ç¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ëºÝ¡¢¼Â¤Ï¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤À¤±¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Î½ÐÈÇ¸µ¤Ç¤¢¤ë¿·Ä¬¼Ò¤¬¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬2024Ç¯9·î¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ°Ê³°¤ÎÌó190¥«¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£ËÜºî¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Á´Ê¸±Ñ¸ì¤Î³¤³°¤Î±Ç²è¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥µ¥¤¥ÈIMDb¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥àー¥Óー¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ï1,000·ï°Ê¾å¤Î¥ì¥Ó¥åー¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Éíå¤Ê±Ç²èÉ¾¤¬ÊÂ¤ÖÆ±¥µ¥¤¥È¤ÇÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬10ÅÀËþÅÀ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤Ï¡¢Ê¶Áè²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Îº²¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£¹â¹»¤ÎÀ¤³¦»Ë¤Î¼ø¶È¤ÇÉ¬½¤¤Ë¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÆ·³µ¡¤¬ÇúÃÆ¤òÅê²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÈ¿ÊÆ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¿Í¤â¡¢Çú·â¤òÂ³¤±¤ëÊÆ·³¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Îä¹ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢±Ñ¸ì·÷¤Î´ÑµÒ¤¬¤Ê¤«¤ê¿¿·õ¤Ë±Ç²è¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆóÅÙ¤È´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤Âç·æºî¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ã¤È¤âÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤È¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¡¢¤³¤ÎÆ±»þ¾å±Çºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëµÜ粼½Ù¤È¹âÈª·®¤Ç¡¢ÏÓ¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Î¶áÆ£´îÊ¸¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤â¶áÆ£¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£·ë²ÌÅª¤ËÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¡¢¸µ¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤ÎµÜ粼¤Ï¼«Ê¬¤Ç³¨¤âÉÁ¤±¤ë¤Î¤À¤«¤é¶áÆ£¤Ï¹âÈªÁÈ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦ºÓÇÛ¤Ç¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èºî²è´ÆÆÄ¤ò¶áÆ£¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ØÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÜ粼¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÆâÆü½ÐÉ×¡¢¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡Ù¡¢¡ØÊì¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ»°ÀéÎ¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¸¶²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿±©º¬¾Ï±Ù¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥³¥Ñ¥ó¥À¡Ù¡¢¡ØÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡Ù¡¢¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿ºÍÅÄ½Ó¼¡¤Û¤«¡¢¹âÈª¡¢µÜ粼Î¾Ì¾¤«¤é¤Î¿®Íê¤Î¸ü¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤¬ËÜºî¤ËÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï»þÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤È¤«¤¯ÀïÁèÏÀ¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÒÏÓ¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤¿¤Á¤Îºî²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î³¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤â½¼Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ä¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î½ÅÄÃ¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À20Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿ÇßÄÅÂÙ¿Ã¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ¤â¸¶²è¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤¤«¤ËÀ¨¤¤ºÍÇ½¤Î½¸ÃÄ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡±Ç²èËÁÆ¬¤È¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ë¸½¤ï¤ì¤ëÀ¶ÂÀ¤ÈÀá»Ò·»Ëå¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÀÖ¤¯ºÌ¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÎîÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Îî¤ÎÀ¶ÂÀ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Êì¿Æ¤Î°ä¹ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ÎÀ¶ÂÀ¤òÎ¥¤ì¤¿ºÂÀÊ¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÎÃåÊª¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çµã¤¶«¤ÖÀá»Ò¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤òºÉ¤°¤Ê¤É¿ô¥«½ê¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡±Ç²è½ªÈ×¡¢Àï²Ð¤òÆ¨¤ì¤ÆÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤3¿Í¤Î¼ã¤¤Ì¼¤¬ÀÖ¡¢ÀÄ¡¢²«¿§¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥¹¥«ー¥È¤È¾®´ñÎï¤ÊÍÎÉþ»Ñ¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¤¬²È¤Ï¤¨¤¨¤Ê¤¡ー¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ï¤·¤ã¤°¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÄ¾Á°¤Ë°Å¤¤ËÉ¶õ¹è¤ÎÃæ¤Ç»à¤ó¤ÀÀá»Ò¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëµõ¤í¤ÊÀ¶ÂÀ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ÉÍÜ¼ºÄ´¤ÎÁé¤»¤¿¿ÈÂÎ¤Ç²ÐÁò¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÀ¶ÂÀ¤È¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ³Ú¤·µ¤¤Ê¾¯½÷¤¿¤Á――¤Ä¤Þ¤ê·Ã¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¤ÎÂÐÈæ¤¬±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¯²ÐÁò¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Àá»Ò¤Î°äÂÎ¤ò¼ý¤á¤¿¤Ä¤Å¤é¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ëËµ¤ËÀ¶ÂÀ¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÇØ·Ê¤ÏÀÄ¶õ¤«¤éÍ¼Êë¤ì¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÌë¶õ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î1¥«¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¿ô»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢À¶ÂÀ¤Ï¿ÈÆ°¤¤â¤»¤ºËå¤¬¾Æ¤±¤Æ¹Ô¤¯±ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âæ»ì¤Ç¸ì¤ë¤è¤ê¤âÍºÊÛ¤Ë14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÈª·®´ÆÆÄ¡¡¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡¡¹âÈª¤ÏÀ¸Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö¡ÊÀï»þÃæ¤Ï¡ËÈá»´¤Ê»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢Èá»´¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èá¤·¤ß¤â´î¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¿ÆÀÌ¤Î½ÇÊì¤Î²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿½é´ü¤Ï¤Þ¤À³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢ÇËÎö¤·¤¿¿åÆ»´É¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹¿å¤ò°û¤ß¡¢Æ¬¤òÀö¤¦À¶ÂÀ¤Î¥·ー¥ó¤Ï¿å¤·¤Ö¤¤ÎÉÁ¤Êý¤â´Þ¤á¤Æºî²è¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£·»Äï¤Ç³¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï³è¤³è¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢ËÉ¶õ¹è¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿º¢¤Î·»Ëå¤â½ÇÊì¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ë¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤á¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎÊë¤é¤·¤â¡¢¼¡Âè¤ËÇËÃ¾¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤À¤¬¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤òÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç´Ñ¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡Ù¤Ç¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤òÄê´üÅª¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¸¥Ö¥ê¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¥Æ¥ì¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎHulu¤Ç¤¹¤é¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬Netflix¤ÇËÜºî¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÆ°²è¤ÎÇÛµëÁë¸ý¤ÎÌäÂê¤¬¾å¼ê¤¯½èÍý¤µ¤ì¡¢Â¾¤Î¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¤Î¤¶¤ï¤è¤·¤Î¤ê¡Ë