10ºÐº¹ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç¡Ä!? ¥ê¥Ã¥×²»Ï¢Â³¤ÊÍÅ±ð¥·¡¼¥ó¤Ë¥É¥¥É¥¡ã¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¡ä
²ÏÆâô£¤Ë¤è¤ëÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¤ò¡¢A¤§! group¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ½éÄ©Àï¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï10ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À¤ò°ìÅÓ¤Ë»×¤¤Â³¤±¤ë¶¾Çþ²°¤ÎÂ©»Ò¡¦°¤ÀîÎ¶Ê¿¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡Ë¤È¡¢Î¶Ê¿¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÉðÂ¢¸¶´Ä¡Ê¹âÍüÎ×¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¡É¤À¡£
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Î¶Ê¿¤È´Ä¤Î¥¥ã¥ó¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÂ³¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£2¿Í¤¤ê¤Î¼ÖÆâ¤ÇÎ¶Ê¿¤¬Ì²¤Ã¤¿´Ä¤Ë¸ý¤Å¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÍÅ±ð¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ¶Ê¿¡õ´Ä¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó!?
¢¡¡Öµ¯¤¤Ê¤¤¤È¥¥¹¤¹¤ó¤¾¡©¡×
Âè4ÏÃ¤Ç¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Î¶Ê¿¤È´Ä¤¬¥¥ã¥ó¥×¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·ÅÓÃæ¤Ç´Ä¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡Ä¡×¤ÈÎ¶Ê¿¤«¤é¤ÎÎø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÃÇ¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£Î¶Ê¿¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤½¤ì¤òÁË¤ß¡¢¡Ö¤³¤Î°ì²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅº¤¤¿²¤·¤Æ¤ß¤Æ¤è¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
Äü¤á¤Ê¤¤Î¶Ê¿¤Ë´Ä¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤»Ø°ìËÜ¿¨¤ì¤º¤ËÄ«¤Þ¤ÇÎÙ¤ÇÌ²¤ì¤¿¤éÊÖ»öÊÝÎ±¤Î¤Þ¤Þµ¢Âð¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿Î¶Ê¿¤Ï·òµ¤¤Ë´Ä¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´°Á´¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ò¸«¤ë¤È¡Öµ¯¤¤Ê¤¤¤È¥¥¹¤¹¤ó¤¾¡©¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â´Ä¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢Î¶Ê¿¤Ï¤½¤Ã¤ÈÈà½÷¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÃé¹ð¤·¤¿¤«¤é¤Ê¡¢»Ø¤â°ìËÜ¤â¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤ëÎ¶Ê¿¡£
¤¹¤ë¤È¾ìÌÌ¤Ï´Ä¤ÎÌ´¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡£
Î¶Ê¿¤¬¸½¼Â¤Ç¥¥¹¤ò¤·¤¿¤«¤é¤«¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Î´Ä¤â¤Þ¤¿¥Ù¥Ã¥É¤ÇÎ¶Ê¿¤ËÇ®¤¯¸ý¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤¿¤·¡¢¤¢¤ó¤Ê¾ò·ï¤À¤·¤È¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦´Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¶Ê¿¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤èµ¤¤Î¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¹ð¤²¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó´Ä¤Î¼ó¸µ¤Ë¤½¤Ã¤È¿°¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¥ê¥Ã¥×²»¤ÎÏ¢Â³¤Ç2¿Í¤Î¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤Õ¤¤¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿´Ä¤ÏÌ´¤ÎÆâÍÆ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ºÇÄã¤ÊÌ´¤ò¡Ä¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡£