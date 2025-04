夏の東京ディズニーリゾートでは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催!

人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」との期間限定のコラボレーションも実施されます☆

東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”

開催期間:2025年7月2日(水)から9月15日(月)まで

東京ディズニーリゾートでは、7 月 2 日(水)から 9 月 15 日(月)までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催!

東京ディズニーランドでは、びしょ濡れプログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」を2025年も公演。

また、アトラクション「スプラッシュ・マウンテン」は、昨年2024年の「スプラッシュ・マウンテン“びしょ濡れ MAX” 」から「スプラッシュ・マウンテン“もっと!びしょ濡れ MAX”」として、パワーアップした爽快感が届けられます☆

東京ディズニーシーでは、ミッキーマウスと仲間たちが繰り広げるエキサイティングなショー「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」をドックサイドステージで公演。

ダンスフェスとなる会場一帯で、大量の水が撒かれ、火花や炎の演出も加わり、夏の夜を熱く盛り上げます。

さらに、2025年は、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が担当する「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のテーマソングとともに楽しめる夏限定のコンテンツが登場!

Mrs. GREEN APPLE の楽曲とコラボレーションしているコンテンツは、まずは東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」 (※)です。

6曲のオリジナルソングに新たな楽曲が加わることで、ゲストの“ハピネスレベル”がさらに高まります。

また、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで新たに実施する「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」では、アップテンポな音楽に心を躍らせながらクールダウンもできます。

このほか、7月下旬より両パークでスペシャルグッズも展開。

これらの特別なコラボレーションにも期待です☆

※「ベイマックスのハッピーライド」では、ランダムに曲が流れます。ライド体験時の曲の指定はできません。

あわせて、ディズニーホテルでスペシャルメニューやナイトプールなど夏を満喫するプログラムを用意するほか、ディズニーリゾートラインで期間限定デザインのきっぷが2種類販売されます。

なお、同期間は、通常休日の 15 時から入園できる「アーリーイブニングパスポート」と平日の17時から入園できる「ウィークナイトパスポート」を休日平日かかわらず毎日利用可能となります。

また、朝からパークを楽しみつつ 11 時以降は 2 つのパークを自由に行き来できる「1 デーパークホッパーパスポート(期間限定) 」の販売など、ゲストはご滞在プランを幅広く選択できるようになります。

アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン

予測不能な動きとアップテンポな音楽が特徴の、世界で初めてディズニー映画『ベイマックス』をテーマにした回転型のライドアトラクショ「ベイマックスのハッピーライド」

ン「ベイマックスのハッピーライド」

通常のアトラクションで流れている 6 曲のオリジナルソングに、期間限定でMrs. GREEN APPLE による楽曲が加わります。

なお、東京ディズニーリゾートのアトラクションで日本人アーティストの楽曲が流れるのは初めてです。

※期間限定の楽曲は既存の楽曲に追加され、ランダムに流れます。ライド体験時の曲の指定はできません。

※「ベイマックスのハッピーライド」は、ダイハツ工業株式会社が提供しています。

エンターテイメント「ベイマックスのミッション・クールダウン」

公演場所:パレードルート

公演時間:約35 分(1 日3 回公演)

フロート数:2 台

パレードルートでは、ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスが夏の暑さからゲストを守るために繰り広げるびしょ濡れプログラムを、2025年も公演します。

ベイマックスは、暑さによって低下したゲストの“エナジーレベル”を上昇させるミッションを任せられます。

“エナジーレベル”が低下しているエリアを検知すると、フロートを停止し水を放って、ゲストをクールダウンさせ、笑顔にします。

アトラクション「スプラッシュ・マウンテン“もっと!びしょ濡れ MAX” 」

丸太のボートに乗り、約 16m の高さの山から一気に滝つぼへと落下するアトラクション「スプラッシュ・マウンテン」では、2024 年度実施の「スプラッシュ・マウンテン“びしょ濡れMAX”」よりパワーアップしたスペシャルバージョン「スプラッシュ・マウンテン“もっと!びしょ濡れ MAX” 」を期間限定で実施します。

ゲストにかかる水を増量し、さらに迫力のある水しぶきを追加することで、乗車されているゲストはもちろん、周辺で見ているゲストにもさらなる爽快感をお届けします。

※「スプラッシュ・マウンテン」は、花王株式会社が提供しています。

スプラッシュ・マウンテン

※写真はすべてイメージです

“びしょ濡れ”トゥーンタウン

トゥーンタウンでは、エリア内のジョリートロリーの車庫でクールミストや滝のような水が噴き出したり、トゥーンタウン消防署や花火工場から水が飛び出したりするびしょ濡れスポットを2025年も設置します。

暑い夏こそ盛り上がる“びしょ濡れ”をぜひ体験してくださいね。

※安全のため、小さなお子様も含め、裸足や水着、服を脱いでのご利用はご遠慮ください。

※「トゥーンタウン」は、株式会社講談社が提供しています。

びしょ濡れスポット(アドベンチャーランド入口)

アドベンチャーランドの入口に、新たなびしょ濡れスポットが加わります。

さまざまなところからランダムに水が噴き出すドキドキ感を楽しめます☆

東京ディズニーシー「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」

公演場所:ドックサイドステージとその周辺

公演時間帯:夕方〜夜

公演時間:約20 分(1 日3 回公演)

<出演キャラクター>

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、

チップ、デール、クラリス

アメリカンウォーターフロントにあるドックサイドステージとその周辺で、夏の新たなエンターテインメント「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」を夕方以降に公演!

ミッキーマウスやディズニーの仲間たちが、クールな音楽とダンスで夏の暑さを吹き飛ばすようなダンスフェスを開催します。

古き良きサウンドから一転して、刺激的なビートが鳴り響くと、ディズニーの仲間たちが、次々とエキサイティングなパフォーマンスを繰り広げます。

ステージから放たれる火花や大量の水しぶきの演出も加わり、どんどんヒートアップしていく中、終盤にはエレクトロニック・ダンス・ミュージックにアレンジされた『ジャンボリミッキー』をミッキーマウスが披露すると、ゲストも一緒に会場一体となって盛り上がります。

ドックサイドステージにランウェイステージが加わり、そこからも大量の水が振り撒かれ、会場内外、辺り一帯熱気に包まれます。

ミッキーマウスやディズニーの仲間たちが繰り広げるダンスフェスで、最高に熱い夏の思い出をつくれます☆

※このショーは立ってご鑑賞いただきます。席のご用意はございません。

※東京ディズニーシーで公演中の「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」は 6 月1 日(日)をもって公演を終了します。

「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」 (メディテレーニアンハーバー)

ピアッツア・トポリーノとリドアイルでは、新たに「 “びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」を実施!

メディテレーニアンハーバーから水が噴き出し、大量の水によるびしょ濡れを楽しめるほか、スプラッシュタイムにはMrs. GREEN APPLE のアップテンポな楽曲にのせてさらに勢いを増して噴き出す水と共に、楽しく涼しい時間を過ごせます。

2025年の夏は、プロメテウス火山を背景にした東京ディズニーシーならではのびしょ濡れ体験で盛り上がれます☆

※「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」は、夕方までの実施です。

※スプラッシュタイムは 1 日6 回程度を予定しています。

アトラクション「アクアトピア“びしょ濡れ”バージョン」

自動運転のウォータービークルに乗って、予測不能な動きを楽しめるアトラクション「アクアトピア」では、2025年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョンを実施します。

今年の夏も“逃げられないびしょ濡れ体験”に参加してみませんか。

※「アクアトピア」は、夏のプログラム期間限定で「東京ディズニーリゾート40 周年記念プライオリティパス」対象となります。

びしょ濡れスポット(ミステリアスアイランド通路)

ミステリアスアイランドからポートディスカバリーにつながる通路が、びしょ濡れスポットとして、新たに加わります。

迫力ある見た目とミストによる爽快感を楽しめます。

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合があります。

※それぞれのびしょ濡れプログラムおよび「びしょ濡れスポット」は、天候や状況により実施期間や内容が変更になる場合や、中止となる場合があります。

※びしょ濡れプログラムおよび「びしょ濡れスポット」では、顔や衣服、靴などにも大量の水がかかる場合があります。スマートフォンなどの電子機器はカバンやポケットにしまうなど、濡れないよう十分にご注意ください。

夏にぴったりなグッズ

カラフルなネオンと表情豊かなベイマックスがデザインされた、友だちみんなで盛り上がれるグッズを7月1日(火)に発売します。

光るバングル(1,800円)は、腕の振動に反応して色が変わる機能がポイント。

ベイマックスのハッピーライドなどで身につけ、音楽に合わせて腕を振って盛り上がれます☆

また、ベイマックスがデザインされた消しゴムが18個入ったセットや、さまざまなポーズをしたベイマックスのぬいぐるみチャームなど、仲間とシェアして楽しめるグッズも販売します。

ぬいぐるみチャーム 各1,400 円

クリアホルダー&ステッカー 800 円

消しゴム〈MONO〉セット 2,200 円

きんちゃく 850 円

夏らしいデザインの吸水性と速乾性に優れた生地を使用したTシャツも登場。

びしょ濡れで盛り上がるパークをもっと満喫できます。

T シャツ 100/120 サイズ 各 2,800 円

140 サイズ 3,100 円

S/M/L/LL サイズ 各 3,400 円

ロングフェイスタオル 2,400 円

そのほか、Mrs. GREEN APPLE とのコラボレーショングッズを7 月下旬に発売します。

楽しい音楽で盛り上がったパークでの特別な思い出を持ち帰れます。

メニュー

2 つのパークでは、夏にぴったりのひんやりメニューを販売します。

東京ディズニーランドの「プラザパビリオン・レストラン」では、ベイマックスが描かれたカップに入った冷たいうどんを発売。

クールダウンうどん(牛カルビ、エッグ、豆乳ポテトソース) 800 円

ハート型の芋もちやベイマックスをかたどった半熟卵、牛カルビなどが入っていて具だくさんです。

また、カップに入っているので、持ち運んでパレードの待ち時間などに手軽に食べることもできます。

東京ディズニーシーの「カフェ・ポルトフィーノ」では、イタリアの港町をイメージした冷製のペスカトーレが登場。

ソフトシェルシュリンプのほか、イカやホタテ、小柱などのシーフードがたっぷりで、暑い夏でもさっぱりと味わうことができます。

また、両パークで定番のシェイブアイスも登場!

東京ディズニーランドでは、それぞれ異なるフルーツを使い、ちょこんと乗ったベイマックスのもちがアクセントになっているシェイブアイス。

左から、シェイブアイス(ストロベリー) 600 円

シェイブアイス(ブルーシロップ&マンゴー) 600 円

販売店舗:プラザパビリオン・レストラン

シェイブアイス(トロピカルフルーツ&ティーゼリー) 600 円

販売店舗:ボイラールーム・バイツ

東京ディズニーシーでは、ストロベリーをふんだんに使ったシェイブアイスやラッシーの味を楽しめるシェイブアイスなど、色鮮やかなメニューを販売します。

左から、シェイブアイス(ストロベリーミルク) 600 円

販売店舗:ハドソンリバー・ハーベスト

シェイブアイス(ラッシー&ストロベリー) 600 円

販売店舗:サルタンズ・オアシス

※グッズやメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

東京ディズニーリゾートで繰り広げる、熱くクールでハッピーな数々の夏のプログラム“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”の紹介でした。

