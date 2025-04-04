Íè½µ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×Â³¤¯¤¬ÌÜÀè¤ÏÈ¿È¯´üÂÔ¤âÂæÆ¬¤«
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ï£´·î¿·Ç¯ÅÙÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢Áê¾ì¤ÏÇä¤ê°ì¿§¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´·îÂè£±½µ¡Ê£³·î£³£±～£´·î£´Æü¡Ë¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù£³£³£³£¹±ß¡Ê£¹¡¥£°¡ó¡Ë°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±½µ´Ö¥Ùー¥¹¤Î²¼ÍîÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ËÄ¾·â¤µ¤ì¤¿£²£°Ç¯£³·îÂè£²½µ¡Ê£¹～£±£³Æü¡Ë°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎË½Íî¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇÈÍðÁê¾ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï£²£´¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Æ±´ØÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢ÊÂ¤ß¤Î²£Ë½¤µ¡£ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê´¶¤ÏÂç¤¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÉ¾È½¤Ï»¶¡¹¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÊª²Á¾å¾º¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¾ÃÈñ¸ºÂà¤Ë¤è¤ë·Êµ¤¸ºÂ®¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡Ö¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¶¼°Ò¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï¡Ö¾å¸Â¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¾å¾è¤»ÀÇÎ¨¡×Ê¬¤Ï£¹Æü¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£Æ±´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯³Æ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤ÏÃí»ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï£²£´¡ó´ØÀÇ¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤·¤À¤¬¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¥È¥Ã¥×¹ñ¤Î¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ú¤²¼¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î²¼Íî¤Ç»Ô¾ì¿´Íý¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤«¤é¤ÎÐªÎ¥Î¨¤Ï£¸¡¥£µ¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤Ï¡¢Çä¤é¤ì²á¤®¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÀèÅª¤ÊÈ¿È¯¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£·î²¼½Ü¤«¤é¤Î·è»»¥·ー¥º¥ó¤Ç´ë¶ÈÂ¦¤Ï¿µ½Å¤Ê¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÅöÌÌ¤Ï¤Ê¤ª¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Íè½µ¤Ï£¹Æü¤Ë£³·î³«ºÅÊ¬¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡ËµÄ»öÍ×»Ý¡¢£±£°Æü¤ËÊÆ£³·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¡¢£±£±Æü¤ËÊÆ£³·î²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¡¢ÊÆ£´·î¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££±£±Æü¤Ë¤Ï£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§ー¥¹¡ãJPM¡ä¤ä¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥´¡ãWFC¡ä¤Î·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£·Æü¤Ë£²·îËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡¢£¸Æü¤Ë£³·î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÄ´ºº¡¢£¹Æü¤Ë£³·î¹©ºîµ¡³£¼õÃí¡¢£±£±Æü¤Ï³ô²Á»Ø¿ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌÀ¶»»»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ñ¡Ë»»½ÐÆü¤È¤Ê¤ë¡££±£³Æü¤ÏÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡££·Æü¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º<4825.T>¡¢¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸<3186.T>¡¢£¸Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<2726.T>¡¢¥À¥¤¥»¥<9793.T>¡¢£¹Æü¤Ë¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3382.T>¡¢¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È<2670.T>¡¢£±£°Æü¤Ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983.T>¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È<6532.T>¡¢µÈÌî²È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9861.T>¡¢£±£±Æü¤Ë¥¤¥ª¥ó<8267.T>¡¢ÎÉÉÊ·×²è<7453.T>¤¬·è»»¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡££·Æü¤Ë¤Ï£É£Á£Ã£Å¥È¥é¥Ù¥ë<343A.T>¤¬Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤¹¤ë¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£³Ëü£³£²£°£°～£³Ëü£´£³£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤³¤ÎÇÈÍðÁê¾ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï£²£´¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Æ±´ØÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢ÊÂ¤ß¤Î²£Ë½¤µ¡£ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê´¶¤ÏÂç¤¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÉ¾È½¤Ï»¶¡¹¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÊª²Á¾å¾º¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¾ÃÈñ¸ºÂà¤Ë¤è¤ë·Êµ¤¸ºÂ®¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡Ö¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¶¼°Ò¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï¡Ö¾å¸Â¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¾å¾è¤»ÀÇÎ¨¡×Ê¬¤Ï£¹Æü¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£Æ±´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯³Æ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤ÏÃí»ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï£²£´¡ó´ØÀÇ¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤·¤À¤¬¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¥È¥Ã¥×¹ñ¤Î¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ú¤²¼¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î²¼Íî¤Ç»Ô¾ì¿´Íý¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤«¤é¤ÎÐªÎ¥Î¨¤Ï£¸¡¥£µ¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤Ï¡¢Çä¤é¤ì²á¤®¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÀèÅª¤ÊÈ¿È¯¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£·î²¼½Ü¤«¤é¤Î·è»»¥·ー¥º¥ó¤Ç´ë¶ÈÂ¦¤Ï¿µ½Å¤Ê¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÅöÌÌ¤Ï¤Ê¤ª¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Íè½µ¤Ï£¹Æü¤Ë£³·î³«ºÅÊ¬¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡ËµÄ»öÍ×»Ý¡¢£±£°Æü¤ËÊÆ£³·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¡¢£±£±Æü¤ËÊÆ£³·î²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¡¢ÊÆ£´·î¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££±£±Æü¤Ë¤Ï£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§ー¥¹¡ãJPM¡ä¤ä¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥´¡ãWFC¡ä¤Î·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£·Æü¤Ë£²·îËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡¢£¸Æü¤Ë£³·î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÄ´ºº¡¢£¹Æü¤Ë£³·î¹©ºîµ¡³£¼õÃí¡¢£±£±Æü¤Ï³ô²Á»Ø¿ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌÀ¶»»»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ñ¡Ë»»½ÐÆü¤È¤Ê¤ë¡££±£³Æü¤ÏÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡££·Æü¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º<4825.T>¡¢¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸<3186.T>¡¢£¸Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<2726.T>¡¢¥À¥¤¥»¥<9793.T>¡¢£¹Æü¤Ë¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3382.T>¡¢¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È<2670.T>¡¢£±£°Æü¤Ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983.T>¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È<6532.T>¡¢µÈÌî²È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9861.T>¡¢£±£±Æü¤Ë¥¤¥ª¥ó<8267.T>¡¢ÎÉÉÊ·×²è<7453.T>¤¬·è»»¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡££·Æü¤Ë¤Ï£É£Á£Ã£Å¥È¥é¥Ù¥ë<343A.T>¤¬Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤¹¤ë¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£³Ëü£³£²£°£°～£³Ëü£´£³£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS