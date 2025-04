現地時間2025年3月31日(日本時間:4月1日)、アメリカのラスベガスで行われた全米劇場所有者協会が開催するコンベンション=シネマコンを開催。

ソニー・ピクチャーズが配給する大作映画のタイトル、全米公開日等が発表されました。

『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の全米公開日が2027年6月4日にとなることが発表されました。

映画『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース』

『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース』(原題『SPIDER-MAN: BEYOND THE SPIDER-VERSE』)の公開日を発表。

『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は、『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』の続編となるCGアニメーション。

全米公開は2027年6月4日に決定!

日本公開日は後日発表となります。

