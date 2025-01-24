オリックス、春季キャンプメンバーを発表 新加入の九里、本田圭、ディアスがA組
オリックスは24日、春季キャンプメンバーを発表した。
なお、エスピノーザ投手、マチャド投手、ペルドモ投手、ディアス選手は来日後、宮崎に到着次第合流となる。
▼ A組
【投手/23名】
エスピノーザ、椋木、平野、曽谷、宮城、山岡、阿部、山粼、九里、齋藤、富山、田嶋大、古田島、マチャド、本田仁、東松、山田、ペルドモ、本田圭、博志、才木、郄島、小野
【捕手/4名】
若月、森、福永、頓宮
【内野手/9名】
西野、宗、野口、紅林、廣岡、太田、ディアス、大里、中川
【外野手/7名】
渡部、西川、杉澤、来田、池田、福田、杉本
▼ B組
【投手/25名】
山下、東、寺西、宇田川、吉田、東山、山口、片山、小木田、井口、佐藤、川瀬、権田、陳睦衡、入山、寿賀、大江、宮國、芦田、上原、乾、村西、横山楓、前
、河内
【捕手/5名】
石川、山中、堀、村上、田島光
【内野手/9名】
大城、内藤、横山聖、河野、今坂、清水、遠藤、香月、宜保
【外野手/5名】
麦谷、元、佐野、茶野、寺本
なお、エスピノーザ投手、マチャド投手、ペルドモ投手、ディアス選手は来日後、宮崎に到着次第合流となる。
▼ A組
【投手/23名】
エスピノーザ、椋木、平野、曽谷、宮城、山岡、阿部、山粼、九里、齋藤、富山、田嶋大、古田島、マチャド、本田仁、東松、山田、ペルドモ、本田圭、博志、才木、郄島、小野
若月、森、福永、頓宮
【内野手/9名】
西野、宗、野口、紅林、廣岡、太田、ディアス、大里、中川
【外野手/7名】
渡部、西川、杉澤、来田、池田、福田、杉本
▼ B組
【投手/25名】
山下、東、寺西、宇田川、吉田、東山、山口、片山、小木田、井口、佐藤、川瀬、権田、陳睦衡、入山、寿賀、大江、宮國、芦田、上原、乾、村西、横山楓、前
、河内
【捕手/5名】
石川、山中、堀、村上、田島光
【内野手/9名】
大城、内藤、横山聖、河野、今坂、清水、遠藤、香月、宜保
【外野手/5名】
麦谷、元、佐野、茶野、寺本