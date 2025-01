ポケモン関連グッズを扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンターヒロシマ」が、広島駅「ekie(エキエ)」に移転オープン!

移転に先駆け、新しい広島駅ビル「minamoa(ミナモア)」の屋上「ソラモア広場」に、「ギャラドスひろば by ポケモンセンター ヒロシマ」がオープンします☆

広島駅「ekie(エキエ)」ポケモンセンターヒロシマ

オープン予定:2025年4月頃

オープン場所:JR広島駅北口2階(ekie内)

ミナモア施設概要:

建物階:B1F〜9F(シネマ、屋上含む)店舗面積:29,500平方メートル(SC面積:25,000平方メートル シネマコンプレックス面積: 4,500平方メートル )店舗数:188店舗( ATM、ホテル除く/2024年12月時点 )

2015年6月にオープンし、これまで 10年近くにわたり、多くのポケモンファンに愛されてきた「ポケモンセンターヒロシマ」

ポケモンセンターヒロシマ 現店舗外観

現店舗は2025年3月下旬をもって閉店し、2025年4月頃からは、JR広島駅北口2階(ekie内)で、新たなポケモンセンターヒロシマとして生まれ変わります!

「ポケモンセンターヒロシマ」では、ゲームソフト・カードゲーム・バリエーション豊かなオリジナルグッズを販売。

さらに各種イベントやキャンペーンも開催される予定です。

※ポケモンセンターヒロシマの移転に関する詳細は、後日ポケモンセンターよりあらためて配信されます

minamoa(ミナモア)屋上「ソラモア広場」ギャラドスひろば by ポケモンセンター ヒロシマ

移転に先駆け、2025年3月24日(月)に開業する新しい広島駅ビル「minamoa(ミナモア)」の屋上「ソラモア広場」に「ギャラドスひろば by ポケモンセンター ヒロシマ」がオープン。

ポケモンセンターヒロシマのシンボルポケモンであるギャラドスを象った大型の遊具をはじめ、お子さんから大人まで、遊んだりくつろいだり、ポケモンたちと思い思いに過ごすことができる広場です。

※遊具の利用は、オープン後しばらくの間、事前予約制を予定しています。詳細は決定次第、minamoa公式WEBサイトにて配信されます

また、北口1階などJR広島駅の様々な場所に、カビゴンをモチーフとしたベンチなどポケモンセンターから飛び出したポケモンたちの姿を見ることができるようになります。

JR広島駅北口2階(ekie内)で、新たなポケモンセンターヒロシマとしてリニューアル。

広島駅「ekie(エキエ)」に2025年4月頃移転オープンする「ポケモンセンターヒロシマ」の紹介でした☆

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・ Pokémon䛿任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリーク䛾登録商標です。

