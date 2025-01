三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「What Is Your Secret?」デジタルリリース決定！TikTokで先行配信もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■不穏さ、緊張感、そして切なさを盛り込んだリリックで、ドラマ『フォレスト』の世界観を唄い上げる

三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「What Is Your Secret?」のデジタルリリースが2月24日に決定。併せて、フィルム&アートディレクターとして活躍するYUANN / Kidzfrmnowhere.が手掛けるジャケット写真も公開された。

「What Is Your Secret?」は、ABCテレビ・テレビ朝日系で現在放送中の岩田剛典主演ドラマ『フォレスト』の主題歌として話題を呼んでいる一曲。平凡ながら幸せな生活を送る恋人同士が、お互いがついていた「嘘」をきっかけにその関係がほころび始めるドラマの世界観を反映した歌詞を、ミディアムテンポのトラックにのせて描写。愛する人の「嘘」に隠された秘密が明かされたとき、それまで信じてきた「愛」は消え去ってしまうのか…ドラマさながらの憂いを含んだリリックで、サスペンス劇特有の不穏さや緊張感、切ないエッセンスを加えた曲に仕上がっている。

さらにデジタルリリースに先駆けて、TikTokにて「What Is Your Secret?」の一部先行配信もスタートしている。

リリース情報

2025.02.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「What Is Your Secret?」

番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系『フォレスト』

毎週日曜 22:15~

※放送終了後、TVerとABEMAで見逃し配信

TikTok「What Is Your Secret?」先行配信

https://vt.tiktok.com/ZS69uWTXT/

『フォレスト』番組サイト

https://www.asahi.co.jp/forest/

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://jsoulb.jp