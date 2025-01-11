ÉÙÅÄÎ´Ìï¤Î¥Á¥ãー¥È¶æ³ÚÉô2025¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë②
¡Ö2025Ì¦Ç¯¤ÎÃíÌÜ³ô¡¢Ç¯Á°È¾¤Î¾¡Éé¤Ë¡×
¡¡¿·Ç¯¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¹âÃÍ¤Î4Ëü2426±ß¤òÂª¤¨¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡ÖÃ¤Ì¦Å·°æ¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯¸åÈ¾¤ÏÄ´À°¤ËÅ¾¤¸¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¤¢¤ë¡£Á´ÈÌÁê¾ì¤â¸ÄÊÌ³ô¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÇ¯Á°È¾¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢①Åê»ñ¥Þ¥Íー¤ÏETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë½¸Ãæ¡¢②¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥Íー¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡ÊÆü·Ð225¡Ë¤äJPXÆü·Ð400ºÎÍÑ¤ÎÂç·¿¼çÎÏ³ô¤ËÎ®¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢③³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤ÈÀèÊª¤ÎÆ°¸þ¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢④Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï È¾Æ³ÂÎ³ô¤Î¥¦¥§ー¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡ÊSOX¡Ë¤ËÏ¢Æ°¤·¤ä¤¹¤¤――¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Á°²ó¤Ï2025¿·Ç¯¤ÎÁ´ÈÌÁê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Á¥ãー¥ÈÌ¯Ì£¤¬¤¢¤ëÃíÌÜ³ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£Àá¤òÈ´¤¤¤Æ¥Á¥ãー¥È¹¥Å¾¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Î²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÂÃÍ·÷¤ÇÃÍ¸Ç¤á½½Ê¬¤Î¤â¤Î¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤ëºîÀï¤À¡£ÂÔ¤ÁÉú¤»¤Ç¤ÏÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ´üÊý¿Ë¤Ç¥ê¥¿ー¥ó¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¡Ê»þ²Á¤Ï1·î10Æü¸½ºß¡Ë
¡ÚÀá¤òÆÍÇË¤·¤¿¼çÎÏ³ô¡Û
¢¡¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4004> [Åì¾Ú£Ð]¡¡»þ²Á4038±ß
¡¡Áí¹ç²½³ØÂç¼ê¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»ÒºàÎÁ¤¬AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¤Ë¹¥Ä´¡£2024Ç¯12·î´ü¤Ï¶ÈÀÓ¤Î²óÉü¤¬Á¯ÌÀ¤Ç¡¢24Ç¯4·î¡¢8·î¡¢11·î¤È3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê1-9·î¡Ë¤ÎºÇ½ªÍø±×¤Ï507²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î320²¯±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶²á¤·¤¿¡£Â³¤¯25Ç¯12·î´ü¤âÁý¼ýÁý±×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³ô²Á¤Ï24Ç¯12·î5Æü¤Ë4257±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¡¢3900±ßÂæ¤Î¥Á¥ãー¥È¤ÎÀá¤òÆÍÇË¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£·îÂ¥Á¥ãー¥È¤Ç¤Ï20Ç¯¤Î1603±ß¡¢22Ç¯¤Î1807±ß¤ÇÂçÀª¥À¥Ö¥ëÄì¤ò·ÁÀ®¤·¤ÆÉâ¾å¤·¡¢18Ç¯¹âÃÍ¤Î6470±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Î®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Àá¤òÈ´¤¤¤¿¸å¤Î²¡¤·ÌÜ¤Ï¹¥µ¡¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¢¡»°É©ÅÅµ¡ <6503> [Åì¾Ú£Ð]¡¡»þ²Á2570.5±ß
¡¡2024Ç¯12·î4Æü¤ËÊÆ·³¤¬¡ÖºßÆüÊÆ±§Ãè·³¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âËÉ±Ò¡¦±§Ãè´ØÏ¢¤ÎÍ½»»¤òÁý³Û¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î25Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-9·î¡Ë¤ÎËÉ±Ò¡¦±§Ãè´ØÏ¢ÉôÌç¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34¡óÁý¤Î1359²¯±ß¤Ë³ÈÂç¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÏËÉ±Ò´ØÏ¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¶õÄ´¡¦²ÈÅÅ¤ÎÍø±×Î¨¤¬²þÁ±¡¢º£´ü¤ÏÇä¾å¹â¡¦±Ä¶ÈÍø±×¤È¤â¤ËÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤ò¸«¹þ¤à¡£EPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡Ë¤Ï151.8±ß¡¢ÇÛÅö¤ÏÇ¯50±ß¤ò·×²è¡£
¡¡³ô²Á¤Ï23Ç¯1·î¤«¤éÄ¹´ü¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ê¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¾å¾ìÍè¹âÃÍ2942.5±ß¤ò¤Ä¤±¡¢18Ç¯¹âÃÍ¤Î2179±ß¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¸å¡¢8·î¤Ë1867±ß¤Þ¤ÇµÞÍî¤¹¤ë¤â¡¢½µÂ¤ä·îÂ¥Á¥ãー¥È¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤ò°Ý»ý¡£11·î¤Ë2826.5±ß¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¸½ºß2600±ßÁ°¸å¤ÇÍÙ¤ê¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï3000±ßÂæ¾è¤»¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¥½¥Ëー¥°¥ëー¥× <6758> [Åì¾Ú£Ð]¡¡»þ²Á3235±ß
¡¡±Ç²è¡¢¥²ー¥à¡¢²»³Ú¡¢¶âÍ»¡¢È¾Æ³ÂÎ¤È»ö¶È¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥Ô¥À¥¹¤äÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë ¤Î·§ËÜ¹©¾ì¤Ë¤â½Ð»ñ¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤È¥Û¥ó¥À <7267> [Åì¾Ú£Ð]¤ÎÀÞÈ¾½Ð»ñ²ñ¼Ò¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡Ö¥¢¥Õ¥£ー¥é¡×¤òÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ï27Ç¯3·î´ü¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ë3Ç¯´Ö¤ÎÃæ´ü·×²è¤Ç1Ãû8000²¯±ß¤ÎÀïÎ¬Åê»ñ¤òÀßÄê¡£25Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-9·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ42.3¡óÁý¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬Æ±36.5¡óÁý¤È¹¥ÃåÃÏ¡£24Ç¯12·î5Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤¬ÊÝÍ³ô¤ò7.43¡ó¤«¤é8.53¡ó¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9·îËö¤Î³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë1ÂÐ5¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ô²Á¤Ï1Ëü4000±ßÂæ¡ÊÊ¬³ä½¤ÀµÁ°¡Ë¤«¤é2800±ßÂæ¤È¤Ê¤ê¼ê³Ý¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î12Æü¤Ë3479±ß¤òÉÕ¤±¤Æ¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥Á¥ãー¥È¤Ï3100±ß¶áÊÕ¤ÎÀá¤ò¾åÈ´¤¡¢ÀÄÅ·°æÆþ¤ê¤·¤¿¡£3200±ßÁ°¸å¤Î²¡¤·ÌÜ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¥¥ä¥Î¥ó <7751> [Åì¾Ú£Ð] ¡¡»þ²Á4970±ß
¡¡³ô²Á¤Ï2010Ç¯¤«¤éÄ¹¤é¤¯Àá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿4500±ßÂæ¤òºòÇ¯8·î¤ËÆÍÇË¤·¡¢12·î¤Î5274±ß¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£8·î°Ê¹ß¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ê¹â´ðÄ´¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ê¥Á¥ãー¥È¤Ë²áÇ®´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾åÊü¤ì¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¦¡£Æ°¤½Ð¤»¤Ð07Ç¯¤Ë¥Þー¥¯¤·¤¿¾å¾ìÍè¹âÃÍ7450±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°ÙÂØÊÑÆ°¤òÇØ·Ê¤Ë10·î¤Ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ21.3¡óÁý¤Î4555²¯±ß¡¢EPS¤Ï344.3±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£Â³¤¯25Ç¯12·î´ü¤â¼ý±×Â³¿¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£»þ²Á¤ÏPER14.4ÇÜ¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï3.02¡ó¡ÊÇ¯150±ßÇÛ¡Ë¡£¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¢¥«¥á¥é¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ´ØÏ¢¤Ê¤ÉºàÎÁ¤ËÉÔÂ¤Ê¤·¡£
¡Ú¥Þー¥¯¤·¤¿¤¤°ÂÃÍ·÷Ì¯Ì£³ô¤Ê¤É¡Û
¢¡£Î£Ô£Ô<9432>¡¡Åì£Ð »þ²Á153.7±ß
¡¡¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¤ò»Ù¤¨¤ëICT¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÁÛ¡ÖIOWN¡×¤ò·Ç¤²¤ëÆ±¼Ò¤ò¡¢ºòÇ¯Àµ·îÇÛ¿®¤ÎÅöÍó¤ÇÃíÌÜ³ô¤Ëµó¤²¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï¼ºÇÔ¡£³ô²Á¤Ï2024Ç¯1·î¹âÃÍ¤Î192.9±ß¤«¤é8·î°ÂÃÍ¤Î142.5±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤Ê¤ÉÆðÄ´Áê¾ì¤ò1Ç¯Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Î¹ØÆþ¥È¥Ã¥×ÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿·è»»¤Ç¤Ï25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ13.2¡ó¸º¤Î1Ãû7200²¯±ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤êÅê»ñ²È¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Îº®Íð¤ÇÆ±¼Ò»ö¶È¤òµ¬À©¤¹¤ëNTTË¡¤ÎÇÑ»ß¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÉâ¾å¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢23Ç¯7·î¼Â»Ü¤Î1ÂÐ25¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ËÈ¼¤¦³ô¿ôÁý¤Ç¸«ÀÚ¤êÇä¤ê¤¬¸Þ·î±«¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ç¯5.2±ßÇÛ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢14´üÏ¢Â³¤Ç¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¡£ËÄÂç¤Ê´Þ¤ß»ñ»º¡ÊÊÝÍÃÏ¡Ë¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤ÎÄÌ¿®´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖIOWN¡×¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤â¿ÊÅ¸Ãæ¡£¥Á¥ãー¥È¤Ï24Ç¯¤Ë140±ßÂæ¤Ç»°ÅÀ°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î¹âÃÍ¤Î161.7±ß¤ò¾å²ó¤ë¤È¡ÖµÕ»°Âº¡×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ²þ¤á¤Æ200±ßÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ÂÔ¤ÁÉú¤»Ì¯Ì£Âç¡£
¢¡¥íー¥Ä¥§ <6323> [Åì¾Ú£Ð]¡¡»þ²Á1620±ß
¡¡2024Ç¯10·î30Æü¤Î2382±ß¤òÄ¾¶á¤ÎÌá¤ê¹âÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢12·î²¼½Ü¤Î1480±ß¤Þ¤Ç³ô²Á¤Ï¥¸¥ê°Â´ðÄ´¤¬Â³¤¯¡£³ô²ÁÆðÄ´¤ÎÇØ·Ê¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯8·îËö¼Â»Ü¤Î1ÂÐ10¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤Ç¡¢³ô¼°¿ôÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦Ê¬»¶Çä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä±Õ¾½À½Â¤ÁõÃÖ¸þ¤±¤Ë¥¦¥¨¥ÏーÈÂÁ÷ÁõÃÖ¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¹¥Ä´¡£25Ç¯2·î´ü¤Ï2´ü¤Ö¤ê¤ËÇä¾å¹â¡¢³ÆÍø±×¹àÌÜ¤¬¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¥Á¥ãー¥È¤ÏRCI¡Ê½ç°ÌÁê´Ø»Ø¿ô¡Ë¤¬ÄìÃÍ¤ò¼¨º¶¤·¡¢PER¤Ï11.6ÇÜ¤È³ä°Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£²¼¤²»ß¤Þ¤Ã¤Æ¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢10·î¹âÃÍ¤Î2382±ß¡¢¤½¤·¤Æ7·î¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¾ìÍè¹âÃÍ3530±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¢¡¿·ÆüËÜÍý²½ <4406> [Åì¾Ú£Ó]¡¡»þ²Á190±ß
¡¡»ö¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ï¹©¶È¸þ¤±Å·Á³¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ä¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊ¸þ¤±Åº²ÃºÞ¤Î¹¥Ä´¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ2.7ÇÜ¤Î6²¯±ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÈÉüÄ´¡£EPS¤Ï16.1±ß¡¢Ç¯3±ßÇÛ¤ò·×²è¡£
¡¡³ô²Á¤Ï170±ß～210±ß¤Î°ÂÃÍ·÷¤ÇÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹´ü¥Á¥ãー¥È¤Ï21Ç¯9·î¤Î¾å¾ìÍè¹âÃÍ476±ß¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯È¾Ä´À°¤·¡¢24Ç¯4·î¤Ë167±ß¡¢8·î¤Ë168±ß¤Ç¥À¥Ö¥ëÄì¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É²¼ÃÍ¸Ç¤á¤Ï½½Ê¬¡£7·î¹âÃÍ¤Î226±ß¤òÈ´¤¯¤È¡¢400±ßÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾å¾º¤ËÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£ÂÔ¤ÁÉú¤»Ì¯Ì£Âç¤È¤ß¤ë¡£
¢¡Åì¾Ú²þ³×¡Ö¿·TOPIX¥ëー¥ë¡×¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤2¼Ò
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¤Ï TOPIX¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤Î¸«Ä¾¤·°Æ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¹½À®ÌÃÊÁ¤ò1700ÄøÅÙ¤Ë¹Ê¤ê¡¢26Ç¯10·î¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¹½À®ÌÃÊÁ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤ä¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ëÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÌÃÊÁ¤¬ÀÞ¤Ë¿¨¤ìÊª¿§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´ÑÅÀ¤Ç¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ÎÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¤ÎÅì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó <4816>¤Î¤Û¤«¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸± <7157> <7157> ¤ËÃæ´üÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê1·î7Æü¡¡µ¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ë¹¹¿·¡Ë
¾ðÊóÄó¶¡¡§ÉÙÅÄÎ´Ìï¤Î¥Á¥ãー¥È¥¯¥é¥Ö
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹