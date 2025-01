ÁÇ¿Í¤Ç¤â°ÂÁ´¤ËÄÞ¤òÀÚ¤ì¤ë¡ªnoesArk¡Ö·ì´É¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÄÞÀÚ¤ê¡×

noesArk(ノーエスアーク)は、出血させることなくペットの爪を切ることが出来る、特許取得済の「血管は切れないペット用爪切り」を2025年3月よりクラウドファンディングにて販売します。

noesArk「血管は切れないペット用爪切り」

価格 : 税込み7,900円

発売日 : 2025年3月

販売場所: クラウドファンディング

犬・猫・ウサギなどの動物の爪には血管が通っており、爪を短く切りすぎてしまうと出血してしまいます。

理想は血管ギリギリまで短く切ることがベストですが、素人には難しく実際はトリマーなどに爪を切ってもらっていることがほとんどです。

しかしこの爪切りであれば素人でも出血させることなく安全に爪を切ることができます。

【商品特徴】

トリマーに爪を切ってもらった直後の爪の長さはいつも同じです。

その為毎回爪の根元から同じ長さの位置で爪を切ることが出来れば出血させることなく最適な長さに爪を切ることができます。

この爪切りは爪の根元から設定した長さに切ることができる今までになかった画期的な商品です。

使用方法

(1) ノブを切りたい爪の長さになるようメモリに合わせ、ガイド固定ネジを閉めます。

これによりガイド穴と刃までの距離が合わせたメモリの数値になります。

(2) ガイド穴にペットの爪を通し根元まで差し込みます。

(3) 爪の先端が爪切りの刃からはみ出しますのでその部分を切ります。

これにより、根元から設定した長さに爪を切ることが出来ます。

