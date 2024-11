WordPress.com公式ツールの「Studio」は、Dockerやウェブサーバーなどを導入する必要もなく、無料で誰でも簡単にWordPress環境をローカルに構築することが可能で、2024年10月29日(火)にはStudioにAI支援機能が統合されることも発表されています。そんなStudioを実際に使ってみました。Studio by WordPress.com - WordPress.com Developer Resources

https://developer.wordpress.com/studio/Meet the Studio Assistant: Your Smart Companion for Building WordPress Sites Locally - WordPress.com Newshttps://wordpress.com/blog/2024/10/29/studio-assistant/Studioの公式サイトにアクセスして、インストーラーをダウンロードします。今回はWindows版をインストールするため、「Download for Windows」をクリック。インストーラーはEXE形式で、ファイルサイズは約178MBです。インストーラーを起動すると、自動でインストールが始まります。インストールが完了すると、パブリックネットワークとプライベートネットワークへのアクセス許可を求められるので「許可」をクリック。サイト名とファイルの保存先となるローカルパスを指定し、「サイトを追加」をクリックします。Microsoft Defenderによりサイト作成に時間がかかるとのことで、リアルタイム保護を無効にするかどうかを尋ねられます。今回は「興味はありません。」を選択しました。デモサイトが構築されます。Studioは日本語に対応しており、UIの表示言語は自動で日本語に設定されました。「カスタマイズ」にある「サイトエディター」をクリックします。すると、ブラウザでWordPressのサイトエディターが開きます。面倒な設定を行う必要なく、WordPressでのサイト作成を簡単にブラウザ上で行うことが可能です。デモサイトは無料だと5つまで可能で、右下にある「サイトを作成」をクリックすることで作成可能。作成されたデモサイトは最終更新から7日間有効で、期限が切れると自動的に削除されます。Studioでは、WordPress.comアカウントにログインすることで、作成した公開前のサイトを簡単に他人と共有できます。「シェア」タブを選択し、「WordPress.comにログイン」を選択。ブラウザでログイン画面が開きます。アカウントを作成する場合は「Create an Account」をクリック。メールアドレスを入力し、「Send activation link」をクリックします。WordPress.comから届いたメールにある「Log in now」ボタンをクリック。「Approve」をクリック。ログインに成功すると、共有したいデモサイトの「シェア」タブに「デモサイトを追加」ボタンが表示されるので、クリックします。シェア用のURLが表示されました。また、「インポート/エクスポート」タブではサイトコンテンツのインポートとエクスポートが可能。エクスポートではサイト全体をZIPファイルで、データベースを SQLファイルで書き出すことが可能です。インポート/エクスポートを使うことで、ホストされたWordPress環境からStudioによるローカル環境に移行したり、ホストされたWordPressにStudioで作ったサイトをアップロードしたりすることが可能になります。詳細は以下のドキュメントに記されています。Studio - WordPress.com Developer Resourceshttps://developer.wordpress.com/docs/developer-tools/studio/#import-exportなお、10月29日に追加された「アシスタント」タブでは、シンプルで直感的なチャットボット型インターフェイスを通じて、サイトの構築方法を尋ねたり、複雑なWP-CLIコマンドを実行したりすることができます。無料であれば月に200件までプロンプトを入力することが可能です。