Googleが2024年10月17日に、AIアシスタントアプリ「Gemini」の開発チームをGoogle傘下のGoogle DeepMindに移管することを発表しました。同時に、2018年からGoogleの検索および広告部門の責任者を務めてきたプラバカール・ラガヴァン氏が交代することが伝えられています。Changes across Knowledge & Information and Gemini app teams

Googleのスンダー・ピチャイCEOはブログ記事で、「GeminiアプリはGeminiモデルへの直接の消費者インターフェース」「シシー・シャオ氏が率いるGeminiアプリチームがデミス・ハサビス氏率いるGoogle DeepMindと合併することで、Geminiアプリ内での新たなAIモデルの展開がより迅速になるだけでなく、フィードバックループプロセスの改善や、トレーニング後の作業がより効率的に進行するようになるでしょう」と述べています。Googleによると、AIはこれまでのどんなテクノロジーよりも移り変わりが激しく、進歩のペースを上げ続けるためにGoogle DeepMindの創設やプラットフォームとデバイスのチームの参加など、組織構造を簡素化するための再編を行ってきたとのこと。今回のGeminiアプリチームとGoogle DeepMindの合併もその一環とされています。Googleはさらに、Googleアシスタントの開発チームをPlatforms & Devicesチームに統合することを発表。統合について「AIを活用したホームイニシアチブを1つのチームに統合し、ユーザーエクスペリエンスの向上に重点を置きます」と語りました。また、2012年からGoogleの検索・広告部門の責任者を務めてきたラガヴァン氏が退任し、ニック・フォックス氏が後任となることも発表されました。以下はラガヴァン氏の画像。by Fortune Brainstorm TechGoogleの検索・広告部門は、2024年5月に実装された「AIによる概要(AI Overview)」や「かこって検索(Circle to Search)」、AIを活用した広告管理ツール「P-MAX」を開発するなど、Googleの検索サービスの中核を担っています。フォックス氏は、2003年にGoogleに入社した人物で、広告事業部門やAssistant製品およびデザイン担当バイスプレジデントを担当。GoogleのAIプロダクトロードマップの形成で大きな役割を果たしてきただけでなく、通信サービスの「Google Fiなどの革新的な消費者向け製品のリリースやRCSメッセージングなどの複雑なイニシアチブを主導してきました。ピチャイ氏はフォックス氏について「私はよくフォックス氏に相談して、最も困難な製品の問題に取り組んでいます。彼は粘り強く、スピード感があり、楽観主義で一貫して進歩を生み出すことが可能です」と評価しています。今後ラガヴァン氏はチーフテクノロジストとして、「ピチャイ氏やほかの幹部と緊密に連携することで技術的な方向性とリーダーシップを提供し、優れた技術文化を成長させる役割を果たします」とGoogleは伝えています。ピチャイ氏はラガヴァン氏とフォックス氏に対し「数々のテクノロジーシフトを通じたリーダーシップと、将来に向けた強固な基盤の構築に心から感謝します」と述べました。