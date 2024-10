Googleが2024年10月1日に、Samsungの新型Chromebook「Galaxy Chromebook Plus」とLenovoの「Chromebook Duet」を発表しました。両モデルにはGoogleのAI機能「Gemini」が搭載されており、効率的な作業が可能になっているとのことです。2 new Chromebooks and new AI features to get more done

◆Galaxy Chromebook Plus2024年10月発売のGalaxy Chromebook Plusは、15.6インチのOLEDディスプレイを搭載しつつも重量はわずか1.17kg、厚さは11.8mmで、Googleは「最も薄くて軽い」と評しています。また、プロセッサーにはIntel Core 3 100Uが使用されているほか、RAMは8GB、ストレージは256GBです。このモデルには、Caps Lockキーに「Quick Insertキー」が追加され、押下することでGeminiを活用した機能に素早くアクセスすることが可能です。Geminiプラットフォーム上で動作するこれらの機能には、文章の草案作成をサポートする「Help me write」機能や、リアルタイムの翻訳が可能な「Live Translate」、最近開いたウェブサイトのリストの表示、Googleドライブへのアクセスなど、効率的な作業がサポートされます。なお、記事作成時点でQuick InsertキーはGalaxy Chromebook Plusにのみ搭載されるとのこと。ただし、既存のChromebookユーザーは「ランチャーキー+F」のキーボードショートカットで同様の機能をすでに実行可能です。Googleは「将来的にQuick Insertキーはより多くのChromebook Plusに搭載されるようになり、AIによる画像生成の起動などの機能が含まれるようになります」と伝えました。Galaxy Chromebook Plusの価格は699ドル(約10万円)で、具体的なリリース日は明らかにされていません。◆Chromebook DuetLenovoが2024年10月13日にリリースするChromebook Duetは、11インチの取り外し可能なディスプレイを備えており、タブレットモードとラップトップモードを手軽に切り替えられることが特徴です。プロセッサーにはMediaTek Kompanio 838を備えているほか、最大8GBのRAMと128GBのストレージを搭載しています。Chromebook DuetもGalaxy Chromebook Plusと同様、Geminiプラットフォーム上で動作するAI機能を利用することが可能で、これまで以上に効率的に作業を進めることが可能となっています。また、Chromebook DuetはLenovo USI Pen 2もサポートしており、スタイラスペンを使ってメモの作成やイラストの作成などが可能です。Chromebook Duetの価格は339ドル(約4万8700円)です。◆Chromebookの新機能Googleは2024年10月の自動更新で、Chromebook Plusラップトップ向けに、PDFや記事、ウェブサイトの要約をAIが作成する「Help me read」機能や、Live Translate、自動的に文字起こしなどが可能なAI搭載レコーダーアプリ、サウンド性能が向上したビデオ通話機能を導入することを発表しています。さらに、すべてのChromebookに対し、ブラウザを開かずともGeminiとのチャットが可能になる機能が追加されることや、スタートメニューでのファイル検索が簡単になる機能を追加することを明らかにしました。