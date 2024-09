VANNER、タイトル曲「Automatic」MV公開…情熱的なパフォーマンス

JTBCのサバイバル番組「PEAK TIME」の優勝チームVANNERが、カムバックした。VANNERは本日(30日)18時、3rdミニアルバム「BURN」を発売。タイトル曲「Automatic」のミュージックビデオも公開した。ミュージックビデオの中で彼らは、情熱的なパフォーマンスで青春と若さを象徴的に見せた。夢に向かって走ってきたメンバーたちのエネルギーが楽曲と調和した。

1月に2ndミニアルバム「CAPTURE THE FLAG」を発売して以来、8ヶ月ぶりにカムバックした彼らは、ニューアルバム「BURN」を通じて同時代を生きていく若者たちに最後まで一緒に疾走しようという希望的なメッセージを伝える。タイトル曲「Automatic」は、エレクトロパンク&ディスコスタイルの楽曲で、「諦めない夢と希望のエネルギー」を伝える。明るいドラムビートとレトロなシンセサイザーに重いベースが調和し、VANNERならではの多彩な魅力を収めた。彼らは最初の英語シングル「I don't think that I like her(cover.)」がiTunesの各ランキングで1位を記録するなど、ホットなアイドルとして注目されており、今回のカムバックにも関心が高まっている。